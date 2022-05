【網絡熱話】一句「我是香港的」惹網民不滿　洪天明反問：你會當我是外星人？

▲ 拍片唱「我是香港的」惹內地網民不滿,洪天明澄清:「你不知道香港是中國的嗎?」

藝人洪天明近年主力在內地發展事業,早前在抖音拍片,可是因為一句「我是香港的」引起網民不滿。於是,洪天明馬上再拍新片澄清解釋指:「香港肯定是中國的!」希望平息網民怒氣。

一句話引不滿

現年47歲的洪天明近年長駐內地發展,在本月的14日,他在抖音上載新片,模仿近期內地流行的影片「我是雲林的」,拍攝了一段「我是香港的」影片,引來網民不滿。

在影片中架著太陽眼鏡的洪天明唱著:「我是香港的,香港九龍的,九龍的靚仔。香港話是這樣說的,爸爸叫『老竇』,媽媽叫『老母』,老婆叫『老虎』,我最愛『老虎』。」

本來想湊熱鬧的洪天明,沒想到因為這條影片而引來大批內地網民討伐,令他馬上在翌日(5月15日)上午再次上載影片。

洪天明一臉認真,表示想跟網民討論一下「我是香港的」影片內容,他直言因為那句說話而被很多網民「噴」:「香港肯定是中國的,香港回歸那麼多年了,還有很多人不知道香港是中國的嗎?」

他再辯稱:「我如果說,我是北京的,我一定要說我是中國北京的?我是來自上海的,我是中國上海的?如果在中國以內我覺得不需要對吧?」

詳細解釋立場

洪天明認為在中國範圍不需要多作解釋,除非人在國外面對外國人才有此需要:「我在國外不同,國外因為老外問我:『Where are you from?』,我會說『I am from China.』,他再問『 Which part of China?』我會說『China Hong Kong.』」

他續指:「因為可能國外的人不熟中國,我要這樣跟他們講清楚去說,但是作為一個中國人在中國的話,香港你不知道是中國的嗎?」

他又謂:「跟大家討論到底我們香港的同胞,應該是一家人呢,都是中國人呢,我們去介紹自己的時候,還需要說我是中國香港,還是不需要,你說是香港的,大家都知道我們都是中國人。」

接著洪天明引用舊有的影片,在片中他以「中國香港演員」來自我介紹,洪天明再解釋:「你看我以前的視頻,我很多視頻都會說我來自中國香港的,後來有人跟我說你不是要把這些分類,香港是中國的大家都知道。所以我後來就改了。那未來我要不要說,我是來自地球中國香港的,要不然你會當我是外星人。」