【網絡熱話】一句「我是香港的」惹網民不滿　洪天明反問：你會當我是外星人？

▲ 拍片唱「我是香港的」惹內地網民不滿，洪天明澄清：「你不知道香港是中國的嗎？」

藝人洪天明近年主力在內地發展事業，早前在抖音拍片，可是因為一句「我是香港的」引起網民不滿。於是，洪天明馬上再拍新片澄清解釋指：「香港肯定是中國的！」希望平息網民怒氣。

最新影片推介：林希靈、陳安立專訪

一句話引不滿

現年47歲的洪天明近年長駐內地發展，在本月的14日，他在抖音上載新片，模仿近期內地流行的影片「我是雲林的」，拍攝了一段「我是香港的」影片，引來網民不滿。

在影片中架著太陽眼鏡的洪天明唱著：「我是香港的，香港九龍的，九龍的靚仔。香港話是這樣說的，爸爸叫『老竇』，媽媽叫『老母』，老婆叫『老虎』，我最愛『老虎』。」

【日日媽媽聲】洪天明長時間北上工作應酬多 周家蔚認唔放心發脾氣Block電話

▲ （抖音截圖）

【難離難捨】洪天明離港工作兒子爆喊 與家人分隔兩地：疫情快點過去

本來想湊熱鬧的洪天明，沒想到因為這條影片而引來大批內地網民討伐，令他馬上在翌日（5月15日）上午再次上載影片。

洪天明一臉認真，表示想跟網民討論一下「我是香港的」影片內容，他直言因為那句說話而被很多網民「噴」：「香港肯定是中國的，香港回歸那麼多年了，還有很多人不知道香港是中國的嗎？」

他再辯稱：「我如果說，我是北京的，我一定要說我是中國北京的？我是來自上海的，我是中國上海的？如果在中國以內我覺得不需要對吧？」

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

詳細解釋立場

洪天明認為在中國範圍不需要多作解釋，除非人在國外面對外國人才有此需要：「我在國外不同，國外因為老外問我：『Where are you from？』，我會說『I am from China.』，他再問『 Which part of China？』我會說『China Hong Kong.』」

他續指：「因為可能國外的人不熟中國，我要這樣跟他們講清楚去說，但是作為一個中國人在中國的話，香港你不知道是中國的嗎？」

某餐廳抽水名字叫「洪天明」贈千件花之戀 洪天明本尊回應：我應該唔去換喇

▲ （instagram圖片）

【惡爸教仔】嚴父上身常責罰大仔終日爆喊 洪天明被網民斥偏心細仔教導太惡

他又謂：「跟大家討論到底我們香港的同胞，應該是一家人呢，都是中國人呢，我們去介紹自己的時候，還需要說我是中國香港，還是不需要，你說是香港的，大家都知道我們都是中國人。」

接著洪天明引用舊有的影片，在片中他以「中國香港演員」來自我介紹，洪天明再解釋：「你看我以前的視頻，我很多視頻都會說我來自中國香港的，後來有人跟我說你不是要把這些分類，香港是中國的大家都知道。所以我後來就改了。那未來我要不要說，我是來自地球中國香港的，要不然你會當我是外星人。」