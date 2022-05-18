【體育盛事】第四屆杭州亞殘運延期　香港代表團團長表示理解

▲ 第四屆杭州亞殘運將延期，香港代表團團長表示理解。（iStock圖片）

因應疫情影響，亞洲殘疾人奧委會及杭州2022亞洲殘疾人運動會組委會昨日（17日）宣布，原訂於2022年10月9日至15日舉行的杭州2022亞殘運將會延期，賽事名稱和會徽維持不變，新的舉辦日期將由亞洲殘疾人奧委會、中國殘疾人奧委會及賽事組委會組成的專責小組協商後對外公布。

杭州2022亞殘運香港代表團團長陸子聰對延期表示理解，希望各持分者及運動員能協力調整身心狀態，為延期的比賽作更佳準備。

香港殘疾人奧委會指，會與各參與是次亞殘運的運動員、教練及各體育總會等保持緊密聯繫，並適時調整各項準備工作，以協助運動員更暢順地備戰亞殘運。

香港傷殘人士體育協會表示，一眾運動員及教練將繼續積極備戰各項國際賽事，為延期後的亞殘運及巴黎2024殘疾人奧運會資格賽作充份準備。

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責任編輯：李榮忠