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【天氣預測】未來數日有驟雨最高28度　周六小滿多雲有雨

社會 11:05 2022/05/18

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本港地區今日天氣預測 大致天晴。（譚以諾攝）

天文台今日（18日）表示，乾燥東北季候風繼續影響本港，珠江口及廣東東面天色不錯，雲量不多，預測今日大致天晴，陽光充沛。展望將受一道低壓槽影響，本周後期和下周初期本港天氣變得不穩定、有雷雨。

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天文台預測今日本港地區大致天晴，日間非常乾燥，吹和緩至清勁東風，離岸間中吹強風。展望未來數日有幾陣驟雨，星期五短暫時間有陽光。

根據9天天氣預報，周四大致多雲，有一兩陣驟雨。周六是小滿節氣，大致多雲，有幾陣驟雨。周日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。下周二短暫時間有陽光。

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責任編輯：余思嵐

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