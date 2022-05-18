【東張西望】利穎怡情緒受困擾不能上班　盼施襲者得到教訓不再胡亂打人

▲ 相信利穎怡經歷過此事會令她內心變得更強大。

《東張西望》主持利穎怡（Joan）近日報道美孚「老鼠屋」事件時，因為在追訪期間慘被婦人連番武力攻擊。利穎怡不但被手推車撞擊，更遭該婦人「批踭」襲擊，結果採訪團隊報警求助，事後警方拘捕了一名70歲陳姓女子，涉嫌普通襲擊，保釋候查。

這件事引起全城關注，有人覺得利穎怡採訪手法有問題，當中亦有不少留言令她相當難受，但她覺得有需要為同業發聲，表示會追究到底。而Joan連日來都有在社文網發文對此事的感受，又指為此事而哭了多天，似乎情緒被受困擾。

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【東張西望】再發文為採訪「老鼠屋」事件辯解 利穎怡：為社群發聲是我工作原動力

望襲擊者得到教訓 不會再胡亂打人

日前，Joan再在網上發長文透露這幾天的情緒不太穩定，更不能如常上班，不過經過數天的沉澱後，她亦作了一些決定。

對於與陳女士的傷人糾紛，Joan說：「已諮詢過律師，如果要她爲傷人一事背上案底甚至坐監等等 ，實非我所願，但希望她能意識到打人是不對的，而今天已向警方落詳細口供，並表示不希望她留有案底，但以守行為方式處理，亦向警方表達，如有需要希望能轉介社工跟進。警方說還在搜集證據並且會考慮我意願。」

▲ 利穎怡再次發文分享感受。

團隊一直關心「老鼠屋」問題

至於「老鼠屋」事件一直造成鄰居們困擾，故她們有繼續跟進，並指食環署表示這兩星期內會去貝澳清理阻塞雜物：「他們亦會要求陳女士主動清理，如果限期內沒有處理妥當才會發告票及移走雜物。」

但在美孚新邨的問題方面，她表示食環署沒進一步行動，亦沒有消息何時會再行動，不過就透露街坊回應暫時沒見到老鼠問題持續，故Joan希望他們的生活環境得到改善。

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今次經歷有所感受

另外，Joan續指這些是他們一直以來的工作，曝光基層求助事件，引發相關部門加快處理，又指今次事件令其感受甚深：「讓我看清世界很大，人很渺小人力有限。世事豈能盡如人意，不求皆大歡喜，唯願盡工作本份問心無愧，有時候我們缺乏的是勇敢面對的能力。再一次感謝所有不喜歡我的和所有喜歡我的人，我正在一條成長的路上，謝謝。」