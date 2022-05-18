  • 26°C
香港時間 : 2022518日 (週三) 14:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【帶飯攻略】OL帶飯揀枝竹熱量直逼500卡　營養師分享帶飯餸菜健康之選

保健美顏 13:01 2022/05/18

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

OL帶飯揀枝竹熱量直逼500卡，營養師分享帶飯餸菜健康之選。

很多OL開始注重飲食健康，午膳減少外出進食而選擇帶飯。一些常見的餸菜選擇如煎雞翼、雲耳炒枝竹、涼瓜炒腩肉等，甚至再加一碗約260kcal份量的白飯。新西蘭註冊營養師張雅媛（Tunice） 指出，若為減肥而帶飯，卻選擇這些食材，雖用油、醬料份量都比出外進食少，但餸菜本身卻是熱量高、脂肪高，這樣根本不會帶來減肥成效。

最新影片：

Tunice解釋，很多OL會選擇雞翼、枝竹及腩肉作爲帶飯餸菜，通常因覺得方便及容易處理，同時食材「細件」顯得有「輕食」感覺。不過，這三款食物的熱量及脂肪卻不少。按成年女士一日需要大約1,500kcal計算，午餐建議攝取400至500kcal。而以枝竹為例，其熱量直趨500卡，若再配白飯，午餐熱量絕對超標。她建議在食材上稍作改變，就可以將飯盒熱量及脂肪量減低。

邪惡之選（每100g計算）

連皮雞翼

  • 266kcal
  • 脂肪量：3.8 茶匙油
  • 近骨，含油量較高。
  • 連皮一齊食令熱量及脂肪量大大增加

枝竹

  • 478kcal
  • 脂肪量：4.9 茶匙油
  • 經油炸、吸汁效果强勁，比起一般豆腐的熱量及脂肪更高。

腩肉

  • 368kcal
  • 脂肪量：6.7 茶匙油
  • 本身就是儲存脂肪部位，熱量及脂肪量自然爆燈。
健康之選（每100g計算）

去皮雞胸

  • 148kcal
  • 脂肪量：0.7茶匙油

軟豆腐

  • 68kcal
  • 脂肪量：0.4 茶匙油

去骨瘦豬扒

  • 214kcal
  • 脂肪量：2 茶匙油

外食健康選擇

另外，在沒有帶飯的工作天，到茶餐廳等地外出用膳時，常見飯菜多數為多油爆炒、煎炸辛辣等款式；若不想只吃沙律，可以有哪些較健康菜式選擇？Tunice建議可以選如時菜肉片、粟米肉粒、鮮茄牛肉等，都是較低脂健康之選：

  • 時菜肉片飯：360kcal / 脂肪量約1.4 茶匙油
  • 粟米肉粒飯：360kcal / 脂肪量約1.4 茶匙油
  • 鮮茄牛肉飯：360kcal / 脂肪量約1 茶匙油

不宜翻熱的食物

除要注意膳食熱量，食用安全亦要留意，避免引起腸胃不適。英國食品標準局（Food Standards Agency）提醒有幾種過夜食物不太適宜「翻叮」，翻熱後可致腸胃不適，甚至增加致癌風險：

1. 米飯：叮熱後仍殘留細菌孢子，可致嘔吐腹瀉。

2. 芹菜、菠菜：硝酸鹽會轉化成有毒致癌物質

3. 蘑菇：蛋白質變質可致肚痛

4. 薯仔：繁殖肉毒桿菌

5. 雞肉：蛋白質受變化，影響消化。

6. 紅菜頭：硝酸鹽受變化，可致肚痛。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：張沛

相關文章

【食用安全】天氣熱餸菜保存不當易食物中毒　一文睇清隔夜餸風險+帶飯貼士
19:01 2021/05/19
【食用安全】天氣熱餸菜保存不當易食物中毒　一文睇清隔夜餸風險+帶飯貼士
許廷鏗小儀聯手炮製滋味便當　教帶飯一族食得健康
10:30 2021/09/27
許廷鏗小儀聯手炮製滋味便當　教帶飯一族食得健康
【食用安全】隔夜菜含亞硝酸鹽恐致癌　營養師推介9款適合帶飯蔬菜指南
10:50 2021/12/14
【食用安全】隔夜菜含亞硝酸鹽恐致癌　營養師推介9款適合帶飯蔬菜指南

你可能感興趣

【食用安全】天氣熱餸菜保存不當易食物中毒　一文睇清隔夜餸風險+帶飯貼士
19:01 2021/05/19
【食用安全】天氣熱餸菜保存不當易食物中毒　一文睇清隔夜餸風險+帶飯貼士
許廷鏗小儀聯手炮製滋味便當　教帶飯一族食得健康
10:30 2021/09/27
許廷鏗小儀聯手炮製滋味便當　教帶飯一族食得健康
【食用安全】隔夜菜含亞硝酸鹽恐致癌　營養師推介9款適合帶飯蔬菜指南
10:50 2021/12/14
【食用安全】隔夜菜含亞硝酸鹽恐致癌　營養師推介9款適合帶飯蔬菜指南
減肥 午餐 熱量 脂肪 菜式 雞翼 營養師 食用安全 茶記冰室

最高瀏覽

【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行　與初戀妻子離婚被平分5000萬元
17:49 2022/05/17
【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行　與初戀妻子離婚被平分5000萬元
【對抗罕病】初生女兒長滿腦腫瘤發展倒退　港媽廿年前花逾$80萬赴美做手術現奇蹟
17:59 2022/05/17
【對抗罕病】初生女兒長滿腦腫瘤發展倒退　港媽廿年前花逾$80萬赴美做手術現奇蹟
【生活智慧】船襪一直滑落好困擾　日本店員糾正穿襪法︰應從腳踭穿起
13:12 2022/05/17
【生活智慧】船襪一直滑落好困擾　日本店員糾正穿襪法︰應從腳踭穿起