【帶飯攻略】OL帶飯揀枝竹熱量直逼500卡　營養師分享帶飯餸菜健康之選

▲ OL帶飯揀枝竹熱量直逼500卡，營養師分享帶飯餸菜健康之選。

很多OL開始注重飲食健康，午膳減少外出進食而選擇帶飯。一些常見的餸菜選擇如煎雞翼、雲耳炒枝竹、涼瓜炒腩肉等，甚至再加一碗約260kcal份量的白飯。新西蘭註冊營養師張雅媛（Tunice） 指出，若為減肥而帶飯，卻選擇這些食材，雖用油、醬料份量都比出外進食少，但餸菜本身卻是熱量高、脂肪高，這樣根本不會帶來減肥成效。

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Tunice解釋，很多OL會選擇雞翼、枝竹及腩肉作爲帶飯餸菜，通常因覺得方便及容易處理，同時食材「細件」顯得有「輕食」感覺。不過，這三款食物的熱量及脂肪卻不少。按成年女士一日需要大約1,500kcal計算，午餐建議攝取400至500kcal。而以枝竹為例，其熱量直趨500卡，若再配白飯，午餐熱量絕對超標。她建議在食材上稍作改變，就可以將飯盒熱量及脂肪量減低。

邪惡之選（每100g計算） 連皮雞翼 266kcal

脂肪量：3.8 茶匙油

近骨，含油量較高。

連皮一齊食令熱量及脂肪量大大增加 枝竹 478kcal

脂肪量：4.9 茶匙油

經油炸、吸汁效果强勁，比起一般豆腐的熱量及脂肪更高。 腩肉 368kcal

脂肪量：6.7 茶匙油

本身就是儲存脂肪部位，熱量及脂肪量自然爆燈。 健康之選（每100g計算） 去皮雞胸 148kcal

脂肪量：0.7茶匙油 軟豆腐 68kcal

脂肪量：0.4 茶匙油 去骨瘦豬扒 214kcal

脂肪量：2 茶匙油

外食健康選擇

另外，在沒有帶飯的工作天，到茶餐廳等地外出用膳時，常見飯菜多數為多油爆炒、煎炸辛辣等款式；若不想只吃沙律，可以有哪些較健康菜式選擇？Tunice建議可以選如時菜肉片、粟米肉粒、鮮茄牛肉等，都是較低脂健康之選：

時菜肉片飯：360kcal / 脂肪量約1.4 茶匙油

粟米肉粒飯：360kcal / 脂肪量約1.4 茶匙油

鮮茄牛肉飯：360kcal / 脂肪量約1 茶匙油

不宜翻熱的食物

除要注意膳食熱量，食用安全亦要留意，避免引起腸胃不適。英國食品標準局（Food Standards Agency）提醒有幾種過夜食物不太適宜「翻叮」，翻熱後可致腸胃不適，甚至增加致癌風險：

1. 米飯：叮熱後仍殘留細菌孢子，可致嘔吐腹瀉。

2. 芹菜、菠菜：硝酸鹽會轉化成有毒致癌物質

3. 蘑菇：蛋白質變質可致肚痛

4. 薯仔：繁殖肉毒桿菌

5. 雞肉：蛋白質受變化，影響消化。

6. 紅菜頭：硝酸鹽受變化，可致肚痛。

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責任編輯：張沛