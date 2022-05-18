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【審視自己】過度緊張外界評語 動力變壓力　鄭丹瑞：做好自己但求無愧於心

11:49 2022/05/18

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鄭丹瑞認為，做好自己但求無愧於心。

她是我第一屆藝員訓練班的學生，畢業後被派往《東張西望》做主持。我一直有留意她的表現，做得好的，我會留言讚賞，有不足的地方，我也會給她一些意見。最近，見她在節目中的表現相當進取，有好幾個民生議題，都跟進得相當深入，反應正面，老懷安慰之際，赫然見到她在採訪期間被襲擊，引來社會很大的回響，當中有讚有彈。

我在她的社交平台，感受到她有點困惑，有點不開心。於是，我傳了「豈能盡如人意，但求無愧於心」這十二個字，跟她分享。我經常會被問一個問題：「我應該取悅全世界嗎？希望全世界都喜歡我，就叫成功？而只要有一個討厭我，我就是失敗？」

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做任何一行，緊張上司、下屬、外界對自己的評語，是應該的；因為評語可以成為一個人的動力，繼續向前行，但如果太緊張別人的評語，就會變成壓力。

動力可以很正面，壓力就變成負面情緒了，要做好給人家睇之前，必須做好給自己睇。試試做一個觀眾，客觀地去審視自己的表現，過得自己，那就問心無愧，亦毋須沮喪。

審視自己，並不是隨便找個自欺欺人的藉口，蒙混過關，而是用比人家批判你更嚴謹的標準，去衡量自己的表現，做得到的話，表現將會更上層樓，當然也會明白我送上「豈能盡如人意，但求無愧於心」這十二個字的原因。我有信心，她一定做得到。

原文刊於《經濟日報》收費專欄「依然快樂」，原題為「審視自己」。

撰文 : 鄭丹瑞

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