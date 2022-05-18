【第五波疫情】現時仍未染疫因體內有抗體？　港大專家拆解迷思

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片)

本港的病毒即時繁殖率現已升至1.0159，即一名感染者能傳染多於一人。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，病毒即時繁殖率數字「上上落落」亦是預期之內；另指60歲以下有長期病患因素者染疫後現重症及死亡風險或比健康長者高，故不認同60歲以下就不用打第三針。

此外，他亦拆解坊間的迷思，指現時仍受感染的人士，或因對社區流行的4個人類冠狀病毒的抗體較強，繼而出現交叉保護。

何栢良今早（18日）接受電台訪問時指，港大公布的即時繁殖率是基於抽樣做抗原檢測而作出推算，但由於其並無公布每日做檢測的人數及結果，故不知道接受檢測者居住的地區及年齡等，即未知有關數字是否有足夠代表性。不過，他強調有關指標用作參考是有一定作用，而數字「上上落落」亦是預期之內。

他回應指有人應該60歲以下不需打第三針的問題，指接種疫苗與否不應只視乎死亡數字，染疫後對所有人的身體都有很大影響，例如出現「長新冠」等，又指60歲以下有長期病患因素的人士染疫後，出現重症及死亡的風險或比健康的長者高：

如果一刀切將條線在60歲度切落去不是一個科學的做法，因為60歲以下本身有很多人是肥胖、食煙、有長期病患的因素，他們染疫後出現重症及死亡的風險有機會比60歲以上的健康長者更高，所以如果純粹睇年齡去劃線，我本人是不同意。

至於坊間有迷思指，現時仍未染疫的人士是因為體內有抗體，何栢良則引述英國一文獻指，有不少家居緊密接觸者在其所有家人染疫後，都沒有受到感染，相信原因或是他們對另外4個人類冠狀病毒的抗體較強，繼而出現交叉保護：

現時除了新冠肺炎病毒外，社區仍有廣泛在季節性流行的4個人類冠狀病毒，文獻發現沒受感染的家居緊密接觸者，在其他人類冠狀病毒的免疫力較強，繼而出現交叉保護。

不過，他亦呼籲而仍未打針且未曾受過感染的人士不要「賭博」，以為自己是上述的「少數人」，應為己為人，盡快接種疫苗。

最新熱門影片：【TOPick診症室】初生嬰患膽道閉鎖須手術 部分人最終要肝移植

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩