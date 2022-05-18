【支援措施】 本周五刊憲延長豁免或寬減34類政府收費　將今年10月起生效

▲ (陳國峰攝)

因應疫情的持續影響。政府今日（18日）表示，本周五刊憲再度延長豁免及寬減現行34類政府收費額外一年，惠及航空、海事、物流、漁農、零售、飲食、建造以至旅遊及娛樂業，今年10月起陸續生效，估計政府收入將因此減少約17億元。

2022至2023年度部分豁免／寬減措施和受惠行業

延長豁免商用車輛的牌照及驗車費用至2023年12月29日，惠及超過170000輛商用車輛的車主

延長豁免封閉道路通行許可證費用至2023年12月29日，惠及約13000輛跨境貨車、巴士和出租汽車的經營者

延長豁免小販、食肆、新鮮糧食店、食物製造廠、工廠食堂、烘製麵包餅食店等的牌照費用至2023年9月30日，惠及約39 000名持牌人

延長豁免工商業污水附加費至2023年12月31日，惠及約34000個商戶（食品製造業及飲食業為主）

延長豁免及減收小型工程承建商及電業承辦商／工程人員的註冊費用分別至2012年10月20日及2023年9月30日，惠及約19000個小型工程承建商及101000名電業承辦商／工程人員

延長豁免港口設施及燈標費至2023年9月30日及停留許可證費用至2023年10月31日，惠及約180000遠洋船、高速船及內河船的抵港船次的經營者。



另外，建造業議會亦會延長豁免建造業工人的註冊及續期費用額外一年至2023年9月30日，措施將惠及約120000名建造業工人，估計建造業議會將因此減少約900萬元收入。

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責任編輯：余思嵐