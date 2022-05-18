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【防疫措施】婚禮顧問稱查詢增3成　有準新人怕疫情反覆提前半年擺酒

社會 11:17 2022/05/18

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（馮漢柱攝）

第二階段社交距離措施周四起放寬，包括食肆可堂食至午夜12時、最多8人一枱；宴會人數上限亦由現時的20人增至120人。婚禮顧問歐惠芳歡迎放寬的決定，放寬人數符合現時需求，舉辦婚宴的查詢較第五波疫情時上升3成，有原定年底結婚的準新人決定提前5月擺酒。

歐惠芳今日(18日)在港台節目表示，形容放寬後的人數符合現時一場婚宴一般有的賓客數目，新令公布後查詢增加3成，預計婚禮公司生意會回升，並會有更多準新人考慮晚上設宴。

她又透露有年尾結婚的新人立即預約婚宴擺酒，亦有已登記及舉辦「過大禮」等中式儀式的新人立刻決定擺酒，「避免夜長夢多」防止新一波疫情來襲，導致未能擺酒，稱往年5月都是婚宴旺季；她又指現時新人偏好小型婚禮，以往會擇吉日舉辦婚宴，但現時容許擺酒的時期不定，因此現時日子都不是他們考慮舉辦婚宴與否的首要因素。

歐補充，疫情下婚宴舉辦模式有轉變，有新人在同一日分三場擺酒，以解決場地人數限制致未能邀請所有賓客的問題。她又指，現時長者接種率增加，較第四波疫情有更多長者符合出席婚宴中「疫苗通行證」的要求。

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記者：陳麗娜

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