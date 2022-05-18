  • 26°C
香港時間 : 2022518日 (週三) 13:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【冬奧金牌】谷愛凌行LV騷被讚有超模風範　CNN：10年難得一遇的人才

休閒消費 12:21 2022/05/18

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

冬奧金牌得主谷販凌首次行LV時裝展。（圖片品牌提供）

大家還記不記得去年北京冬奧會上谷愛凌的英姿？這位年僅18歲的中美混血兒，除了奪得金牌聲名大噪，與及國籍問題而受人談論外，她的運動員背後還有一個身份毫是模特兒，而挾著奧運金牌身份得主的她，剛剛首次行catwalk，為Louis Vuitton 2023早春系列當上模特兒，更被譽為明日的super model。

要談谷愛凌，當然于得不說她是剛過去冬奧的自由式滑雪大跳台中奪得金牌，成為自由式滑雪項目中最年輕的奧運冠軍，同時亦是第一位在單屆冬奧會上獲得三枚獎牌的自由式滑雪運動員。

但隨著奧運落幕，曾經當上Tiffany & Co.和Victoria Secret代言人的她，亦受到時尚圈的關注，剛過去在紐約的Mel Gala就得到大會邀請出席。不過，這還未算是她踏入高級時裝領域，直到日前她當上LV女模處女行騷才正式展開她的時裝生涯。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

這一次LV於加州聖地牙哥索爾克研究所舉行2023初春系列時裝展，展出合共56件由品牌女裝創作總監Nicolas Ghesquiere的新作，谷麗凌就穿上一件短身上衣，更展露了她強橫的腹肌。

不過，對於今次奧運金牌選手行騷，以CNN的報道就最誇張，大讚她的表演是「10年難得一遇的人才」。但無論如何，谷愛凌以Louis Vuitton打響了「貓步」頭炮，相信日後她必定會在其他國際品牌的大騷上相繼出現，未來能否成為super model，大家不妨拭目以待。

記者：何偉雄

相關文章

【載譽重推】宮澤理惠手繪時裝大師樣貌　山本耀司重推復刻版時裝
12:34 2022/05/13
【載譽重推】宮澤理惠手繪時裝大師樣貌　山本耀司重推復刻版時裝
【潮物速報】adidas再度聯乘M&M'S推Forum Lo 84運動鞋　5月20日率先開售紅藍綠三色
今日 10:14
【潮物速報】adidas再度聯乘M&M'S推Forum Lo 84運動鞋　5月20日率先開售紅藍綠三色
【電影金像獎】《梅艷芳》獲12項提名　王丹妮競逐影后靠一招減壓
11:25 2022/05/17
【電影金像獎】《梅艷芳》獲12項提名　王丹妮競逐影后靠一招減壓

你可能感興趣

【載譽重推】宮澤理惠手繪時裝大師樣貌　山本耀司重推復刻版時裝
12:34 2022/05/13
【載譽重推】宮澤理惠手繪時裝大師樣貌　山本耀司重推復刻版時裝
【潮物速報】adidas再度聯乘M&M'S推Forum Lo 84運動鞋　5月20日率先開售紅藍綠三色
今日 10:14
【潮物速報】adidas再度聯乘M&M'S推Forum Lo 84運動鞋　5月20日率先開售紅藍綠三色
【電影金像獎】《梅艷芳》獲12項提名　王丹妮競逐影后靠一招減壓
11:25 2022/05/17
【電影金像獎】《梅艷芳》獲12項提名　王丹妮競逐影后靠一招減壓
運動 谷愛凌 巴黎 法國 手袋 鞋履 時裝服飾種類 時裝服飾 LOUIS VUITTON

最高瀏覽

【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行　與初戀妻子離婚被平分5000萬元
17:49 2022/05/17
【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行　與初戀妻子離婚被平分5000萬元
【對抗罕病】初生女兒長滿腦腫瘤發展倒退　港媽廿年前花逾$80萬赴美做手術現奇蹟
17:59 2022/05/17
【對抗罕病】初生女兒長滿腦腫瘤發展倒退　港媽廿年前花逾$80萬赴美做手術現奇蹟
【移民外國】全家月入4萬夫擬移民給子女更好教育　港媽憂搵唔到食雙方冷戰
12:16 2022/05/17
【移民外國】全家月入4萬夫擬移民給子女更好教育　港媽憂搵唔到食雙方冷戰