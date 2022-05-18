【冬奧金牌】谷愛凌行LV騷被讚有超模風範　CNN：10年難得一遇的人才

▲ 冬奧金牌得主谷販凌首次行LV時裝展。（圖片品牌提供）

大家還記不記得去年北京冬奧會上谷愛凌的英姿？這位年僅18歲的中美混血兒，除了奪得金牌聲名大噪，與及國籍問題而受人談論外，她的運動員背後還有一個身份毫是模特兒，而挾著奧運金牌身份得主的她，剛剛首次行catwalk，為Louis Vuitton 2023早春系列當上模特兒，更被譽為明日的super model。

要談谷愛凌，當然于得不說她是剛過去冬奧的自由式滑雪大跳台中奪得金牌，成為自由式滑雪項目中最年輕的奧運冠軍，同時亦是第一位在單屆冬奧會上獲得三枚獎牌的自由式滑雪運動員。

但隨著奧運落幕，曾經當上Tiffany & Co.和Victoria Secret代言人的她，亦受到時尚圈的關注，剛過去在紐約的Mel Gala就得到大會邀請出席。不過，這還未算是她踏入高級時裝領域，直到日前她當上LV女模處女行騷才正式展開她的時裝生涯。

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這一次LV於加州聖地牙哥索爾克研究所舉行2023初春系列時裝展，展出合共56件由品牌女裝創作總監Nicolas Ghesquiere的新作，谷麗凌就穿上一件短身上衣，更展露了她強橫的腹肌。

不過，對於今次奧運金牌選手行騷，以CNN的報道就最誇張，大讚她的表演是「10年難得一遇的人才」。但無論如何，谷愛凌以Louis Vuitton打響了「貓步」頭炮，相信日後她必定會在其他國際品牌的大騷上相繼出現，未來能否成為super model，大家不妨拭目以待。

記者：何偉雄