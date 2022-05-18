【公僕人工】李鑾輝指去年逾8成公司有調升基本薪金　指標反彈屬正常

▲ 薪酬趨勢調查委員會開會後主席李鑾輝。（林宇翔攝）

薪酬趨勢調查今日（18日）公布結果，今年的「薪酬趨勢總指標」，低級公務員為3.2%，中級公務員為5.58%，高級公務員為8.3%，這代表經凍薪兩年的公務員，今年或有望「解凍」加人工（詳情即看【下一頁】）。

薪酬趨勢調查委員會主席李鑾輝表示，「薪酬趨勢淨指標」只是政府考慮調整公務員薪酬的其中一個因素，另有其他4種因素包括香港經濟狀況、政府財政狀況、職方對薪酬調整要求、公務員士氣等因素，再決定薪酬調整。

李鑾輝指，過去一年本港經濟有6.4%的增長，在基本薪金上，過往一年有超過8成公司有調升。他指，調查根據私人公司傭員去年4月至今年4月平均薪酬變動，涵蓋9大行業，認為調查客觀準確，會不時檢討方法是否反映市場；薪酬趨勢調查報告結果將於下周提交政府。

被問到指標幅度是否歷年最高，李鑾輝指，因經過兩年的凍薪後，經濟市場開始回升，指標反彈屬正常，他指今年幅度都較為大。

調查結果反映111間參與調查的公司的128,929名僱員，去年4月至今年4月的12個月期間薪酬的變動。這些公司當中包括83間規模較大的公司（僱員人數為100或以上），以及28間規模較小的公司（僱員人數為50至99）。這些公司是在所屬行業中被視為具代表性而又被普遍認為是穩健良好的僱主，並有一套合理和有系統的薪金管理方法。

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記者：李榮忠