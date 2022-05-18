【尚食】繼《延禧攻略》後與吳謹言再續前緣　許凱被網紅前度爆料：我都承認

▲ 《尚食》男主角許凱有不少負面新聞。

TVB外購的內地明朝古裝劇《尚食》現正播放，《延禧攻略》CP許凱和吳謹言於《尚食》再演情侶，劇集於內地播放時深得觀眾愛戴。

男主角許凱的知名度愈來愈多，負面新聞亦愈來愈多，他曾被前女友大金爆料，先否認與對方的關係，其後再坦承往事。

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休學入娛圈

許凱曾於華南農業大學修讀金融系，不過他對商業工作不感興趣，自十多歲便開始到處打工，身高185厘米的他曾為淘寶網站上十分搶手的服裝模特兒，就是名副其實的網紅。

許凱於18歲那年參加中國廣州市國際模特大賽，奪得全國總決賽平面組冠軍，並以模特兒身分正式出道。直到21歲，許凱被于正導演看中，當時的他下定決心發展演藝之路，且毅然決定休學，正式踏入演藝圈。

許凱因拍攝《延禧攻略》飾演富察傅恆一角而火速爆紅，可是樹大招風，走紅的他被爆出不少醜聞包括家暴、偷食、勾義嫂、食軟飯等。

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前度爆料

許凱的網紅前女友大金曾爆料指許凱因拍攝《招搖》而認識緋聞女友白鹿，女方上載過照片炫耀收到高跟鞋作禮物，背景床單被大金認出並發文諷刺指床單是她數前年贈予許凱，許凱當時馬上否認大金是其前女友，且發聲明否認指控，但承認自己是混蛋。

惱怒的大金貼出臉帶瘀青的舊照，斥責許凱曾對她動手，同時有網友稱曾與許凱發生關係。許凱當時未有回應並刪掉原文，其公司則發聲明指大金造謠，且要求她刪除言論。

過了一段時間後，許凱終於承認往事：

有人說，很多男生年輕的時候在感情世界裡都是混蛋。別人我不清楚，我的確是。

我做錯的每件事兒，我都承認。有爭吵，有推搡，有撕扯，不是家暴。有分手後再復合再分開。