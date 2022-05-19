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【心臟病】隱性心臟病可致睡夢中猝死　3類人列高危患病人士

醫生診症室 09:31 2022/05/19

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隱性心臟病可致睡夢中猝死，3類人列高危患病人士。

隱性心臟病患者平日並無明顯徵狀，病徵可突然發生及來得嚴重，甚至可以在運動、駕駛、睡夢中毫無預警下猝死，令人措手不及。

先天及後天隱性心臟病 隱性心臟病有不同種類，包括先天的結構性心臟病，例如心瓣膜嚴重狹窄、心臟肌肉肥厚、先天性心跳心律不整，例如長QT綜合症（Long QT Syndrome）、布加達綜合症（Brugada Syndrome)等。後天的心血管問題、三高包括高膽固醇（血脂）、高血壓、高血糖、吸煙習慣等，均會增加出現血管狹窄的機會。

隱性心臟病高危因素：

  • 家族成員有相關心臟病病史，尤其家人60歲前已有心臟血管狹窄或心臟病問題；
  • 吸煙；
  • 體重過重；
  • 三高（高血壓、高膽固醇、高血糖）；
  • 睡眠窒息症等

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護心要訣：良好生活習慣

良好的生活習慣是預防心臟病發的重要一環，包括不吸煙、作息定時，以及低鹽、低糖及低膽固醇的健康飲食習慣。

研究證實，每星期進行五次、每次30分鐘或以上的帶氧運動，對心臟具保護效果。帶氧運動包括緩步跑、跑步、球類活動、游泳、踩單車等，運動時會出汗、心跳和呼吸加快，要留意瑜伽並非帶氧運動，但可伸展筋骨和減壓，對心臟健康仍有一定幫助。

不過以往沒有運動習慣的人士，特別是疫情期間很多人都減少運動量，要留意突然進行過量的劇烈運動，心肺功能有機會未能負荷而誘發心臟病，所以建議沒有定期運動習慣的人士，應制訂循序漸進的運動計劃，按個人能力逐步增加運動量，遇上不適就應馬上停止。

接受檢查 防範隱形計時炸彈

要減低在運動時心臟病發的機會，職業運動員可接受專業的身體評估，以了解是否患有各種心臟疾病。醫生會詳細詢問病歷及進行基本檢查，其他針對心臟的檢查包括：

  • 跑步心電圖：觀察運動量、心律、心電圖轉彎，以評量患有心臟血管問題的機會。
  • 心臟超聲波：排除心臟結構性問題，包括先天性心肌肥厚，以及評估心臟功能、心瓣結構等。
  • 靜止心電圖
  • 按需要進行24小時心電圖測試，觀察心跳與節律。

上述檢查醫生會因應臨床情況，以決定安排與否。一般市民亦可視乎病歷決定是否需要接受詳細檢查，例如若家人在60歲前出現心臟血管問題並接受過通波仔或搭橋手術，或家族成員有先天性心臟病，均屬高危人士，即使沒有明顯病徵，都建議接受專業檢查。

雖然接受身體檢查不能完全避免心臟病發，但能有效減低風險。若出現任何病徵如胸悶、體力明顯變差、經常覺得心跳、頭暈，就應盡快接受醫生評估。患有先天性心臟病的患者，如果相關心臟問題未能修正或治療，未必適合進行太劇烈的運動，醫生會因應個別情況建議適當的運動量。

至於曾接受通波仔或搭橋手術治療的病人，在完全康復後需按情況進行適量運動，不能一概而論，建議先諮詢心臟科專科醫生的意見，再選擇適合自己的運動。

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撰文 : 陳良貴醫生 養和醫院心臟科專科醫生

心臟病 先天性心臟病 睡眠窒息症 睡眠窒息 高血壓 膽固醇 頭暈 治療 運動

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