【COLLAR成員】邱彥筒3年前DSE清純造型曝光　Marf曾為黃淑蔓伴舞與教主撞樣　

人氣女團COLLAR成員Marf（邱彥筒）由參加《全民造星IV》起，年僅19歲的她已經走出別樹一格的酷爆型格路線。近日有網民翻出3年前Marf在歌手黃淑蔓的MV《一定要得》的片段，當年16歲的Marf清純可人，更被指與韓劇《殭屍校園》中的趙怡賢「撞樣」。

Marf去年參加《全民造星IV》而入行，早在海選環節已經非常亮眼，唱得、跳得、演得成為評判和導師的心頭好，連一眾參賽者都票選Marf為冠軍人馬。

最新影片推介：林希靈、陳安立專訪

【COLLAR成員】Marf憑「舞功」首踩滑板火速上手 天然呆Day嘆表情管理有難度

Marf清純校服look

由參賽到組成女團COLLAR，一路走來Marf給觀眾的印象都是皮膚黝黑，跳舞動作強而有力節拍強勁，拍照時愛擺出酷爆表情。

而近日有網民再次翻出Marf在3年前於歌手黃淑蔓的MV《一定要得》亮相的截圖。當時年僅16歲的Marf穿上校服裝束，留有一頭長直秀髮，當時還未剪現在的標誌齊蔭髮型。

化上淡妝的Marf在一眾學生當中特別出眾，經常露出甜美的笑容，在MV中亦有許多單頭、大頭的鏡頭，在MV尾聲，Marf被介紹為「17歲 2020年DSE考生」，對著鏡頭笑到「見牙唔見眼」的她清純可人，已經非常有「明星相」。

【爆谷一周】COLLAR疫情出道如「虛擬偶像」 阿Wing大爆邊個成員最唔守紀律

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

與教主撞樣

照片在COLLAR的討論區流傳，有網民指Marf與其他藝人撞樣，包括「教主」Anson Lo（盧瀚霆）以及韓劇《殭屍校園》中飾演班長的趙怡賢。

【COLLAR成員】Marf為母慶生騷合照猶如兩姊妹 邱彥筒點評COLLAR各隊友

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

有網民喜歡Marf的清純造型，並謂：「同Wing（經理人戴穎）講，要求Marf轉返呢個形象。」

但亦有網民喜歡現在的Marf：「鍾意阿Marf依家個look多啲，當初都係因為佢走型格路線先喜歡佢。」