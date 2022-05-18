【離婚危機】38歲兩孩媽出軌28歲男　丈夫欲致電第三者勸斬纜：唔好搶走小朋友

▲ 港爸面臨離婚，但不想失去2名小朋友，欲向第三者和出軌妻子提出卑微請求。

俗語有云「清官難審家庭事」，不過日前一名自稱「準單身爸爸」的網民，為家事在網上討論區發文求助。該爸爸表示，他和妻子育有2名分別7歲及4歲的小朋友，惟其38歲的妻子變心出軌，第三者只有28歲。爸爸曾想過致電第三者，但又憂慮對方不會答應，又希望提出卑微請求，只求太太不要搶走一對小朋友。

有網民日前在「LIHKG連登討論區」發文，表示「想搵啲同路人問下離婚過程」，帖文引起網友關注並熱烈討論，數日內便有700多則留言，不少人都留言獻計。該網民表示自己是一名面臨離婚的爸爸，有兩名小朋友，有一間自置物業，惟因妻子有第三者而正計劃離婚：

尋晚同佢講離婚，原因係佢放唔低第三者，但其實所謂既第三者佢都未正式開始，我叫佢唔好活喺自己幻想入面，但佢話變咗心好難返轉頭。

事主表示，自己仍愛妻子，如果妻子與第三者「斬纜」，他可以忘記過去，但又覺得「早啲準備離婚手續總唔會蝕底。」他因此而猶豫不決，希望「想搵個人分享經驗俾我」：

尤其而家離又唔係唔離又唔係，如果通晒天，最後又唔離，咁點面對親戚朋友，今日母親節，唔通同我阿媽講母親節快樂，你個仔離婚啦，你啲孫跟人走啦。

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事主又提到，其妻子已經38歲，而第三者只有28歲。而事主與妻子中學時已認識，「佢係我女神，由我中學識佢到今日，佢都係我唯一；我仲祈求緊唔駛去到離婚呢一步」。

他曾想過勸第三者與妻子分手，「我有嗰個第三者電話，如果我打去叫佢收手好唔好，我老婆唔斬纜啫，或者佢肯斬呢？我老婆都38，呢個𡃁仔先28，老老實實我係佢都唔會揀個就快停經既失婚婦人啦。」不過，事主對此顯然不樂觀，但就希望自己2名7歲及4歲的小孩，不會被搶走，「如果你地真心相愛，我都已經無所謂，只要唔好搶走我對小朋友。」

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帖文引來大批網民留言表達同情。同時也有不少人留言獻計，「同佢傾吓，各有各玩，大家都識返屋企就得。」；「我想講個女人變咗心出軌連小朋友都唔顧念 你就唔好再挽留啦，父母感情好唔好 啲小朋友係會feel到，拖拖拉拉要離唔離對小朋友嘅傷害係大過灑脫分開，會成日都冇好安全感 好驚有一日返到屋企就見唔到老豆/老母，趁個關係未搞得太差之前退場 第日仲可以保持個良好關係 啲仔女仲可以定期見面」。

有網民則建議，「可以柔性勸佢，講話女人有小朋友好難搵下個（而事實都係），話唔放心其他人湊之類，博條女俾晒撫養權你」；「我都支持唔離婚，但女人唔同男人，個心有左另一個男人，好難會冇曬痕跡，你想變返以前好難，open relationship最好，老左你可以當佢係家人。」

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責任編輯：王明芳