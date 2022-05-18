【隱性心臟病】運動時胸悶眩暈或引發心臟病猝死　心臟除顫器急救可增5成存活率

▲ 運動時胸悶眩暈或引發心臟病猝死，心臟除顫器急救可增5成存活率。

過去一年多因為疫情關係，市民減少戶外運動，直至疫情稍為緩和才開始回復，例如早前復辦的馬拉松賽事相信是跑手們期待已久的盛事。不過，以往間中會聽到有關劇烈運動後心臟病發甚至猝死的新聞，這些個案不少都與隱性心臟病有關。

高危人士易誘發心臟病 當心臟泵血足夠維持身體機能時，可以應付日常活動如步行、上落樓梯，因此隱性心臟病患者未必會出現明顯病徵；但當運動時，增加了心臟的負荷，會令心跳加快、血壓升高，對有隱性心臟病如心血管嚴重狹窄、先天性心肌肥厚症、遺傳性心跳問題的患者，便有機會誘發心臟病。

雖然突發情況未必一定與心臟病有關，但如果運動時感到胸口翳悶、眩暈、呼吸困難，應該立即停止。若在參與賽事期間，應立即尋求在場醫護人員協助。若患者完全失去意識、不省人事，心臟很大機會已經停止泵血，原因可能是心跳停頓、心室性心搏過速（Ventricular Tachycardia）或心室顫動（Ventricular Fibrillation）。研究顯示，因心臟病而猝死的機率為約0.05至0.1%。

體外心臟除顫器急救 助增存活率

若發現身邊有人在運動期間突然失去意識，在場人士應即時為患者進行急救，並請旁人幫忙報警，盡快取得附近的體外心臟除顫器（Automated External Defibrillator，簡稱AED）。

接駁心臟除顫器後，它能自動偵測病人的心跳情況，如果發現是心室性心搏過速或心室顫動，便會立刻釋放電流，嘗試令不正常的心跳恢復正常。數據顯示若能及時正確使用除顫器，可以有效大幅減低因心臟病發導致的死亡風險，患者的存活率增至五成。

練跑注意天氣、補充水分

雖然馬拉松賽事少在夏季舉行，但不少跑手會早於賽前半年便開始練跑，訓練時應注意以下事項，避免身體超出負荷。

1. 注意天氣，避免在烈日當空時份練習，如果溫度及濕度過高，一旦跑手身體缺水，便會很容易中暑。本身有心臟問題的人士如果勉強訓練，更會增加猝死風險。

2. 進行訓練時，必須注意散熱及補充水分，跑手可選擇早上或黃昏時段進行訓練，運動前應飲約500毫升清水，並穿著通爽疏汗的裝束。

3. 跑步時如有任何不適，切忌勉強，特別是當感到胸口翳悶、眩暈甚至呼吸困難時，應該立即停止運動。跑手在比賽期間一般會有「不能停、就跟平常練習一樣、要撐住」等想法，但這可能令心臟超出負荷甚至停頓、威脅生命的危機，必須量力而為。

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