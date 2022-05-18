  • 26°C
香港時間 : 2022518日 (週三) 14:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疑似離巢】人妻陳約臨疑完約離巢TVB　曾失態採訪張家朗遭網民抨擊

娛樂 13:07 2022/05/18

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

曾在東京奧運中訪問「劍神」張家朗而備受質疑的陳約臨（Kelly），自完成奧運採訪回港後，工作量不多，不難令人懷疑她是因採訪時失態而需「過冷河」。

而近日在無綫網頁中未有顯示Kelly的資料，疑似已經離巢，結束於TVB的五年賓主關係。

最新影片推介：林希靈+陳安立專訪

疑似離巢

在無綫網頁的女藝人頁面內，未有再顯示Kelly的相片、相關資料。而Kelly完成東奧採訪後，只有亮相《野外步出2》任嘉賓、參與東奧慶功。

如Kelly離巢的話，或許也與成為人妻有關？Kelly於今年1月宣布與圈外美日混血兒男朋友Daveid低調結婚，並發佈二人的結婚相。她並指由於疫情關係令異地戀變得困難，但可以手牽手修成正果，感到非常幸運。

Kelly現時身在泰國與丈夫補度蜜月，對傳媒查詢有關離巢消息時「已讀不回」。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

花痴訪問張家朗

陳約臨於東京奧運採訪於男子花劍個人賽中奪金的「193劍神」張家朗，可謂其代表作。

Kelly代表TVB提問時「花痴」上身，在直播時語出驚人地表示「而家所有人都睇住你做live，我...我...我好鍾意你呀，點算？」及後更多次打斷張家朗的說話，「我要叫你金家朗，唔得！唔得！你係香港人嘅驕傲，好proud of you。」最後更揚言想送飛吻給張家朗。

Kelly於當時備受網民抨擊，現身東奧慶功宴時道歉：「喺東京採訪期間，我對自己嘅唔成熟及唔專業行為講聲對唔住，知道成個團隊嘅同事付出好多、好辛苦，事件發生後大家仍繼續進行採訪。」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

贏得「亞洲皇后」

Kelly在2016年經澳門選美連盟選為2016年度國際小姐選美活動的香港代表，並贏得「亞洲皇后」獎項，並在2017年加入TVB。而Kelly的外表並非符合港人一般的審美標準，擁有鳳眼及健康膚色的她曾自言外觀較適合外國人的品味。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【東京奧運】陳約臨迷妹上身採訪張家朗　當場問劍神：我好鍾意你呀點算？
09:52 2021/07/27
【東京奧運】陳約臨迷妹上身採訪張家朗　當場問劍神：我好鍾意你呀點算？
【東京奧運】TVB主持陳約臨發手寫道歉信　形容自己表現不成熟和欠專業
20:50 2021/07/27
【東京奧運】TVB主持陳約臨發手寫道歉信　形容自己表現不成熟和欠專業
【東京奧運】撐陳約臨千萬不能道歉 林作：被追擊因為你代表TVB
10:28 2021/07/28
【東京奧運】撐陳約臨千萬不能道歉 林作：被追擊因為你代表TVB
【香港劍神】花劍隊開live提陳約臨事件　吳諾弘爆單身張家朗擇偶條件
12:12 2021/08/05
【香港劍神】花劍隊開live提陳約臨事件　吳諾弘爆單身張家朗擇偶條件
【拉埋天窗】東奧花痴訪問「劍神」張家朗 陳約臨低調嫁美日混血兒男友
13:05 2022/01/04
【拉埋天窗】東奧花痴訪問「劍神」張家朗 陳約臨低調嫁美日混血兒男友
【網上騙案】陳約臨二手平台賣手袋被騙　發文怒斥：真係好賤格！
17:34 2022/04/05
【網上騙案】陳約臨二手平台賣手袋被騙　發文怒斥：真係好賤格！

你可能感興趣

【東京奧運】陳約臨迷妹上身採訪張家朗　當場問劍神：我好鍾意你呀點算？
09:52 2021/07/27
【東京奧運】陳約臨迷妹上身採訪張家朗　當場問劍神：我好鍾意你呀點算？
【東京奧運】TVB主持陳約臨發手寫道歉信　形容自己表現不成熟和欠專業
20:50 2021/07/27
【東京奧運】TVB主持陳約臨發手寫道歉信　形容自己表現不成熟和欠專業
【東京奧運】撐陳約臨千萬不能道歉 林作：被追擊因為你代表TVB
10:28 2021/07/28
【東京奧運】撐陳約臨千萬不能道歉 林作：被追擊因為你代表TVB
陳約臨 張家朗 結婚 TVB 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行　與初戀妻子離婚被平分5000萬元
17:49 2022/05/17
【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行　與初戀妻子離婚被平分5000萬元
【對抗罕病】初生女兒長滿腦腫瘤發展倒退　港媽廿年前花逾$80萬赴美做手術現奇蹟
17:59 2022/05/17
【對抗罕病】初生女兒長滿腦腫瘤發展倒退　港媽廿年前花逾$80萬赴美做手術現奇蹟
【生活智慧】船襪一直滑落好困擾　日本店員糾正穿襪法︰應從腳踭穿起
13:12 2022/05/17
【生活智慧】船襪一直滑落好困擾　日本店員糾正穿襪法︰應從腳踭穿起