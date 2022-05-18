【疑似離巢】人妻陳約臨疑完約離巢TVB　曾失態採訪張家朗遭網民抨擊

曾在東京奧運中訪問「劍神」張家朗而備受質疑的陳約臨（Kelly），自完成奧運採訪回港後，工作量不多，不難令人懷疑她是因採訪時失態而需「過冷河」。

而近日在無綫網頁中未有顯示Kelly的資料，疑似已經離巢，結束於TVB的五年賓主關係。

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疑似離巢

在無綫網頁的女藝人頁面內，未有再顯示Kelly的相片、相關資料。而Kelly完成東奧採訪後，只有亮相《野外步出2》任嘉賓、參與東奧慶功。

如Kelly離巢的話，或許也與成為人妻有關？Kelly於今年1月宣布與圈外美日混血兒男朋友Daveid低調結婚，並發佈二人的結婚相。她並指由於疫情關係令異地戀變得困難，但可以手牽手修成正果，感到非常幸運。

Kelly現時身在泰國與丈夫補度蜜月，對傳媒查詢有關離巢消息時「已讀不回」。

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花痴訪問張家朗

陳約臨於東京奧運採訪於男子花劍個人賽中奪金的「193劍神」張家朗，可謂其代表作。

Kelly代表TVB提問時「花痴」上身，在直播時語出驚人地表示「而家所有人都睇住你做live，我...我...我好鍾意你呀，點算？」及後更多次打斷張家朗的說話，「我要叫你金家朗，唔得！唔得！你係香港人嘅驕傲，好proud of you。」最後更揚言想送飛吻給張家朗。

Kelly於當時備受網民抨擊，現身東奧慶功宴時道歉：「喺東京採訪期間，我對自己嘅唔成熟及唔專業行為講聲對唔住，知道成個團隊嘅同事付出好多、好辛苦，事件發生後大家仍繼續進行採訪。」

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贏得「亞洲皇后」

Kelly在2016年經澳門選美連盟選為2016年度國際小姐選美活動的香港代表，並贏得「亞洲皇后」獎項，並在2017年加入TVB。而Kelly的外表並非符合港人一般的審美標準，擁有鳳眼及健康膚色的她曾自言外觀較適合外國人的品味。

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