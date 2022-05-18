  • 26°C
香港時間 : 2022518日 (週三) 13:01
靚太生活雜誌

會員專區
熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【商場優惠】德福廣場舉辦德福購物節　過萬件商品瘋搶價低至1折+周末限定折扣

休閒消費 12:06 2022/05/18

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

德福廣場一連4星期舉行德福購物節。（商場提供）

九龍灣德福廣場由5月20日起一連4星期將舉行德福購物節，過萬件精選商品優惠價低至1折發售，活動期間逢周五、六及日更會有周末激筍限定優惠，時裝、美容、鐘錶首飾、健康食品、電子產品及家具等，均會以全港獨家折扣或買一送一優惠發售，與大家一同迎接開心購物夏日。

由5月20日至6月16日的一連4星期，德福廣場會聯同多個人氣商戶，分兩階段推出心動禮遇，過萬件精選商品優惠價低至一折。首階段為5月20日至6日2日，主打美容美粧、餐飲美食、家居用品及零售美食優惠等。第二階段為6月3日至16日，主打時裝、電子產品、鐘錶首飾、保健及個人護理用品、消閒娛樂、電子產品、書籍及文具禮品等。

而逢周五、六及日的周末激筍限定優惠，人氣商戶就有SK-II、FANCL、Godiva Belgium 1926、中原電器、盞記燕窩蟲草專門店、歐化傢俬及睡康寧等，星級推介包括歐化傢俬意大利Butterfly全真皮兩座梳化半價、盞記燕窩蟲草專門店即食燕窩半價、OTO按摩器33折起等。

Ulfert 意大利Butterfly全真皮兩座梳化（商場提供）

購物節期間，商場亦會推出多買多賞消費獎賞，顧客於所有商戶類別（除食肆、超級市場、服務類別外）累積消費滿$1,500，即可獲$200港鐵商場電子優惠券，每人換領次數不限。

MTR Mobile登記用戶於5月份逢周五、六、日及公眾假期，於指定商戶以電子貨幣消費滿$200，更即享5倍積分。而由5月20日至6月19日期間，生活．煮場、德國卡爾牌及德國孖人牌3大人氣廚具品牌將輪流於商場內設限定快閃店，多款廚具、餐具、廚房小家電均以震撼價發售。

記者︰黃依情

相關文章

【限時優惠】ifc商場連續三周末推限時餐飲獎賞　消費滿$400可享高達100%回贈
12:39 2022/05/13
【限時優惠】ifc商場連續三周末推限時餐飲獎賞　消費滿$400可享高達100%回贈
【商場優惠】上水廣場消費滿額可1折換購 iPhone13　涼浸浸初夏園遊會盡攬食買玩
13:29 2022/05/13
【商場優惠】上水廣場消費滿額可1折換購 iPhone13　涼浸浸初夏園遊會盡攬食買玩
【著數優惠】SOGO感謝祭5月18日開鑼　美粧服裝家品廚具激減低至3折
14:19 2022/05/13
【著數優惠】SOGO感謝祭5月18日開鑼　美粧服裝家品廚具激減低至3折

你可能感興趣

【限時優惠】ifc商場連續三周末推限時餐飲獎賞　消費滿$400可享高達100%回贈
12:39 2022/05/13
【限時優惠】ifc商場連續三周末推限時餐飲獎賞　消費滿$400可享高達100%回贈
【商場優惠】上水廣場消費滿額可1折換購 iPhone13　涼浸浸初夏園遊會盡攬食買玩
13:29 2022/05/13
【商場優惠】上水廣場消費滿額可1折換購 iPhone13　涼浸浸初夏園遊會盡攬食買玩
【著數優惠】SOGO感謝祭5月18日開鑼　美粧服裝家品廚具激減低至3折
14:19 2022/05/13
【著數優惠】SOGO感謝祭5月18日開鑼　美粧服裝家品廚具激減低至3折
著數優惠 德福廣場 Telford Plaza 港鐵 網購平台 網上購物 餐廳情報 商場活動 美食 按摩 鐘錶

最高瀏覽

【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行　與初戀妻子離婚被平分5000萬元
17:49 2022/05/17
【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行　與初戀妻子離婚被平分5000萬元
【對抗罕病】初生女兒長滿腦腫瘤發展倒退　港媽廿年前花逾$80萬赴美做手術現奇蹟
17:59 2022/05/17
【對抗罕病】初生女兒長滿腦腫瘤發展倒退　港媽廿年前花逾$80萬赴美做手術現奇蹟
【移民外國】全家月入4萬夫擬移民給子女更好教育　港媽憂搵唔到食雙方冷戰
12:16 2022/05/17
【移民外國】全家月入4萬夫擬移民給子女更好教育　港媽憂搵唔到食雙方冷戰