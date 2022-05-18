【香港小姐2022】TVB重啟外景拍攝迎金禧港姐 　一文重溫取景由歐美變西貢進化歷程

▲ 歷屆港姐外景地，由歐美日本至西貢均有，

由於疫情關係，近兩年港姐外景均被迫取消，但今年是香港小姐競選50周年，TVB為隆重其事，加上疫情緩和，故決定重啟港姐外景拍攝，將安排《2022香港小姐競選》一眾佳麗往日本。

其實過往歷屆的《香港小姐競選》均有外景環節，盡展靚人靚景，早年曾遠赴歐美等地取景，譬如2008年港姐外景為美國邁阿密，眾佳麗坐遊輪往加勒比海。

另外，在2013年，更將佳麗分組安排往8個不同地方，製作出手認真豪氣！不過近年TVB的外景卻愈來愈縮皮，在2018年港姐外景地更變為香港的西貢。

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港姐截止報名

TVB昨日（5月17日）於電視城舉行「全球招募最後召集」活動，《2022香港小姐競選》將於本月22日截止報名。

有指今年反應十分踴躍，報名的佳麗質素亦很高，當中「港姐搖籃」加拿大的佳麗質素尤其高，而TVB亦會陸續安排海外佳麗抵港，6月初將安排隹麗跟媒體會面。

▲ TVB昨日公佈港姐舉行的詳情。 (東星圖片)

製作費加碼

TVB經理（非戲劇分部）何小慧於記者會上透露，今屆港姐將會赴日本拍攝，據知為塑造「金禧港姐」，TVB預計要多花逾百萬元製作費，另外大會打算安排港姐決賽於紅館舉行，更早於1月初開始入紙申請。

其實日本可說是港姐外景的熱門地，如2009年曾往北海道取景，眾佳麗於温泉穿著泳装拍攝，另外2015和2016年，外景地分別為東京和福岡，2019年，日本通周奕偉率領一眾佳麗後東京和熊本拍攝。

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赴非洲取景

由1987年開始，歷屆的港姐競選均會出埠拍外景，第一次出埠的地方為布吉，其後近至東南亞國家和北京，遠至歐美澳洲均有。

當中2004年港姐外景玩破格，赴非洲取景，當年徐子珊、朱慧敏等佳麗於大草原穿泳裝示人，由於梁詠琪在當地拍TVB劇《天涯俠醫》，故找來GiGi任嘉賓。

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坐郵輪遊加勒比海

另外，2008年一眾佳麗遠赴美國邁阿密拍攝，其後更坐郵輪前往加勒比海，當年高海寧穿泳衣晒巨咪成媒體焦點。

此外，012年，港姐外景地為英國，當年參選的為黃心穎、朱千雪和湯洛雯，這一屆隹麗間的是非也不少。

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往潮州黑臉不滿

至於2013年港姐外景更來一個大突破，大會安排佳麗分成8組，去8個不同國家，當中包括法國巴黎、俄羅斯、韓國首爾、台灣等地，當中最搞笑是有佳麗抽中往潮州拍外景，因而黑臉不滿。

當年由於康泰董事長黃士心建議港姐赴外國取景拍攝，其後每年均贊助港姐到世界各地拍攝，可惜好景不常，康泰旅行社由2015年開始取消贊助港姐，故港姐的外景費減少，自此大會於較近的國家取景拍攝，在2018年的港姐外景地為西貢，更成為一時熱話。