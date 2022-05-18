  • 26°C
香港時間 : 2022518日 (週三) 13:01
靚太生活雜誌

會員專區
熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小孩陪產】讓3歲仔陪產遭批不配為人母　台星媽反擊：是醫生建議且兒子沒害怕

育兒經 12:44 2022/05/18

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

台灣女星林可彤讓當時3歲半的大仔陪產，被網民批評她「不配為人母」。

生孩子要經歷十級疼痛，媽媽絕對偉大。台灣女星林可彤去年誕下細仔，因讓當時3歲半的大仔進產房陪產，而受到網民熱議。她在社交平台分享的生產過程影片，至今仍引來不少網民留言，甚至有人批評她「不配為人母」。她近日反擊指這是醫生建議，而兒子也沒害怕。

3歲仔勇敢陪產表現鎮定

綜合台灣傳媒報道，現年41歲的林可彤於2017年與外商銀行副總裁武廣明結婚，同年9月誕下大仔Adam。直至去年5月，她誕下細仔Aston，原本她有打減痛分娩針，可是由於產程太快，減痛分娩來不及發揮作用，生產過程疼痛難耐。她產後在facebook發帖文，謝謝勇敢陪產的Adam與丈夫，笑說兒子從頭到尾在玩她的頭髮，丈夫則表示「你生好快喔！」。

林可彤於去年7月分享生產影片，可見她的丈夫抱著當時3歲半的Adam在一旁陪產，Adam在爸爸懷中一直表現得安靜又鎮定，有時在玩媽媽的頭髮，最後一家四口還拍了第一張全家幅。有網民讚賞「哥哥太勇敢了」，但也有網民覺得「這種痛苦的場面給兒子看，我覺得太不應該」。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

兒子記得媽媽生仔之苦

近日林可彤回覆網民留言，表示「是醫生建議我可以讓小朋友進來陪媽媽的」，而她當天一早要生，沒有人可幫忙照顧兒子，她只好帶著兒子一起，也認為對兒子沒有造成不良影響，「之後我家哥哥一直記得媽媽生小孩很辛苦，沒有嚇到也不會害怕，只是更愛媽媽！」

對於網民指責她「不配為人母」，林可彤亦直接回應對方「會不會太過分，人一生要痛要不舒服的機會這麼多，難道媽媽都要躲起來不給小孩看見嗎？這想法太莫名其妙了吧！」她指事前曾跟兒子說明生產過程，而他也沒害怕，不解網民何以對她惡意批評。

免費【呈分試急救班】立即報名︰https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

【育兒爭議】B女單腳苦撐快摔倒痛哭求援　媽媽先影相遭網民炮轟︰呃Like較重要？
17:52 2021/12/14
【育兒爭議】B女單腳苦撐快摔倒痛哭求援　媽媽先影相遭網民炮轟︰呃Like較重要？
【育兒爭議】用防走失繩被批當女兒是狗　日主播媽霸氣反撃︰有事你負責？
13:16 2021/11/05
【育兒爭議】用防走失繩被批當女兒是狗　日主播媽霸氣反撃︰有事你負責？
【育兒爭議】林盛斌細仔唔肯去廁所被倒吊　網民鬧似虐兒Bob嫂解釋︰我哋練過
13:28 2021/09/17
【育兒爭議】林盛斌細仔唔肯去廁所被倒吊　網民鬧似虐兒Bob嫂解釋︰我哋練過

你可能感興趣

【育兒爭議】B女單腳苦撐快摔倒痛哭求援　媽媽先影相遭網民炮轟︰呃Like較重要？
17:52 2021/12/14
【育兒爭議】B女單腳苦撐快摔倒痛哭求援　媽媽先影相遭網民炮轟︰呃Like較重要？
【育兒爭議】用防走失繩被批當女兒是狗　日主播媽霸氣反撃︰有事你負責？
13:16 2021/11/05
【育兒爭議】用防走失繩被批當女兒是狗　日主播媽霸氣反撃︰有事你負責？
【育兒爭議】林盛斌細仔唔肯去廁所被倒吊　網民鬧似虐兒Bob嫂解釋︰我哋練過
13:28 2021/09/17
【育兒爭議】林盛斌細仔唔肯去廁所被倒吊　網民鬧似虐兒Bob嫂解釋︰我哋練過
懷孕 生育 爸媽心聲 家庭教育 網絡熱話 台灣

最高瀏覽

【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行　與初戀妻子離婚被平分5000萬元
17:49 2022/05/17
【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行　與初戀妻子離婚被平分5000萬元
【對抗罕病】初生女兒長滿腦腫瘤發展倒退　港媽廿年前花逾$80萬赴美做手術現奇蹟
17:59 2022/05/17
【對抗罕病】初生女兒長滿腦腫瘤發展倒退　港媽廿年前花逾$80萬赴美做手術現奇蹟
【移民外國】全家月入4萬夫擬移民給子女更好教育　港媽憂搵唔到食雙方冷戰
12:16 2022/05/17
【移民外國】全家月入4萬夫擬移民給子女更好教育　港媽憂搵唔到食雙方冷戰