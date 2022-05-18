【小孩陪產】讓3歲仔陪產遭批不配為人母　台星媽反擊：是醫生建議且兒子沒害怕

▲ 台灣女星林可彤讓當時3歲半的大仔陪產，被網民批評她「不配為人母」。

生孩子要經歷十級疼痛，媽媽絕對偉大。台灣女星林可彤去年誕下細仔，因讓當時3歲半的大仔進產房陪產，而受到網民熱議。她在社交平台分享的生產過程影片，至今仍引來不少網民留言，甚至有人批評她「不配為人母」。她近日反擊指這是醫生建議，而兒子也沒害怕。

3歲仔勇敢陪產表現鎮定

綜合台灣傳媒報道，現年41歲的林可彤於2017年與外商銀行副總裁武廣明結婚，同年9月誕下大仔Adam。直至去年5月，她誕下細仔Aston，原本她有打減痛分娩針，可是由於產程太快，減痛分娩來不及發揮作用，生產過程疼痛難耐。她產後在facebook發帖文，謝謝勇敢陪產的Adam與丈夫，笑說兒子從頭到尾在玩她的頭髮，丈夫則表示「你生好快喔！」。

林可彤於去年7月分享生產影片，可見她的丈夫抱著當時3歲半的Adam在一旁陪產，Adam在爸爸懷中一直表現得安靜又鎮定，有時在玩媽媽的頭髮，最後一家四口還拍了第一張全家幅。有網民讚賞「哥哥太勇敢了」，但也有網民覺得「這種痛苦的場面給兒子看，我覺得太不應該」。

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兒子記得媽媽生仔之苦

近日林可彤回覆網民留言，表示「是醫生建議我可以讓小朋友進來陪媽媽的」，而她當天一早要生，沒有人可幫忙照顧兒子，她只好帶著兒子一起，也認為對兒子沒有造成不良影響，「之後我家哥哥一直記得媽媽生小孩很辛苦，沒有嚇到也不會害怕，只是更愛媽媽！」

對於網民指責她「不配為人母」，林可彤亦直接回應對方「會不會太過分，人一生要痛要不舒服的機會這麼多，難道媽媽都要躲起來不給小孩看見嗎？這想法太莫名其妙了吧！」她指事前曾跟兒子說明生產過程，而他也沒害怕，不解網民何以對她惡意批評。

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責任編輯︰王明芳