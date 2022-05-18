【日日媽媽聲】自揭破壞媽媽「第二春」成遺憾　阮兆祥自責：當時細個唔識諗

▲ 阮兆祥對媽媽真的很好！

由余安安、羅敏莊、陳凱琳擔任主持的TVB節目《日日媽媽聲》第二輯，昨晚（5月17日）播出的第二集中，其一的嘉賓為阮兆祥。

對媽媽有遺憾

阮兆祥透露於17歲時父親因病離世，自此與母親相依為命，他坦言曾破壞媽媽「第二春」，並因而感到一生遺憾。他說：「爸爸去世之後，媽媽其實都有人追，但我接受唔到，當時細個唔係好識諗，媽媽見到我唔開心就放棄咗一段感情，長大之後就覺得自己好自私！」

其實祥仔多次在訪問中透露當年破壞媽媽「第二春」的做法，令他自覺對媽媽有遺憾，故他多年來對媽媽照顧有加，閒時便會與媽媽行街飲茶，絕對是圈中數一數二的孝順仔。

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爸爸離世打擊全家 肩負照顧家庭的責任

而祥仔亦曾在電台節目透露其爸爸突然離世，令全家都接受不了，當時他便成為家中唯一的男丁，更肩負照顧家庭的責任︰「我要變得強壯啲去照顧屋企，多咗份責任。」

祥仔又指早年在活動上，巧遇亡父的一位舊同事，才得悉原來其爸爸對於他當年參加新秀入了決賽，為他感到相當驕傲︰「當時爸爸嘅朋友跟我說：『你知唔知呀，阮sir喺佢locker其實貼住你嘅剪報，你當年參加新秀，他不知感到多驕傲﹗』」

他續稱：「呢啲說話，爸爸從來無同我講過，亦從來無讚過我。」

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成為爸爸的驕傲

祥仔回憶說：「我爸爸的偶像是新馬師曾，平時也是曲不離口他可能有他的夢，他的夢都是想站在台上，跟大家分享他的音樂，可能他覺得我個仔都開始完成他的夢想，在他走後我才知道的事，會更令我有動力去做好一切，將他的夢想延續，希望他在天家會覺得驕傲。」

所以自從祥仔爸爸離世後，他與其姐姐侍母至孝，一切都以媽媽為先︰「我將呢份孝心全部放喺媽咪身上，希望爸爸能夠放心。我依家嘅成就，係爸爸保佑，雖然佢唔喺我身邊，但佢都會睇到，有時我都會對住爸爸張相同佢傾偈，好似互相溝通咁。」