【新冠肺炎】港男染疫現後遺症影響性功能　研究證實新冠病毒可致睪丸萎縮

▲ 有港男日前在網上發帖指染疫後遺症強，繼而影響性功能。

早前第5波疫情肆虐，確診人數屢創新高，部分患者痊癒後陸續出現程度不一的後遺症。有港男日前就在網上討論區發帖，指染疫後遺症強勁，影響性功能，容易感到勞累，引發一眾網民留言討論，各自在痊癒後出現的身體變化。

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有男網民日前在網上討論區「連登」以《有冇人中左covid之後有long covid/後遺症》為題發帖，指自己本身是全職工作者，想轉兼職工作。原因是確診之後出現的後遺症強勁，先後向中西醫求診也未見成效，害怕體力不繼：

中左covid之後啲後遺症好勁，西醫未有得醫，中醫睇左幾個星期都冇乜見效，性功能方面差左都唔止，而家每日就算訓幾耐都好，都係好攰。

發帖的男網民稱，曾參考數據，發現有4成人一年內都未能完全康復：「我而家覺得自己好冇用，出街都要好勉強自己先出到，好怕自己ft（全職）都返唔到。」帖文引來不少網民留言回應，有男網民同樣表示染疫後性功能受損，有人甚至自覺生殖器有所縮小：

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而除了有男網民表示性功能受影響外，也有其他網民出現各式後遺症：

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港大研究證新冠病毒可致睪丸萎縮壞死

早前香港大學微生物學系團隊的研究發現，新冠病毒感染可能會造成男性的性腺機能減退和生育能力下降，患者康復後依然受到影響。

有關研究將倉鼠分為兩組，實驗組感染了新冠病毒，相比對照組的倉鼠則感染流感病毒，然後比較兩組倉鼠的睪丸和性激素的變化。病毒由鼻腔進入倉鼠體內感染倉鼠，新冠病毒感染組的倉鼠出現了較為輕微的自愈性肺炎，可以不治而愈。

但即使鼻腔感染倉鼠只能導致非重症肺炎，倉鼠的精子數量和血清內的睪丸酮在4到7天之內急劇下降。在感染42到120天後，倉鼠的睪丸萎縮，尺寸和重量下降，同時體內的性激素水平顯著降低。

▲ 感倉鼠染新冠肺炎後120天睪丸萎縮的圖片。（港大微生物學系）

在顯微鏡下，可以看到睪丸出現急性炎癥、出血、曲細精管壞死和停止生產精子產的現象。感染病毒後的7到120天，睪丸組織的炎癥、變性和壞死一直在持續，而Omicron 和 Delta變種病毒也能引起類似的損傷。

帶領這項研究的港大微生物學系講座教授袁國勇教授表示，在照顧新冠肺炎復原期的男患者時，需注意可能會出現性腺機能減退，例如性慾減低和生育能力降低的情況。不過袁國勇指出，接種新冠疫苗可預防這種併發症。

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責任編輯：羅嘉欣