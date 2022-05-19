【好人好事】生日願望化身基隆茶餐廳小義工　10歲女童夥朋友仔派福米贈長者

▲ 10歲女童跟朋友仔化身基隆茶餐廳小義工，向長者派福米。

愛心從小培養！良心飯店基隆茶餐廳一直關懷弱勢社群，定期派飯、抗疫物資日用品等。日前，有多位小朋友與家長在基隆茶餐廳擔任義工，原來是有名女童10歲生日，她的生日願望是跟朋友仔齊齊行善，幫忙派福米贈長者，展示好家教與愛心。

▲ 小朋友派米贈長者。（圖片︰基隆茶餐廳）

良心飯店基隆茶餐廳

本港貧富懸殊，當中不少長者生活艱苦，尤其近年疫情下更見困苦，在太子及深水埗設店的基隆茶餐廳，負責人一直關顧弱勢社群，持續向區內長者及露宿者派發飯盒和防疫物資。據悉自9、10年前起，餐廳每逢初一十五開始派發齋飯予長者，有時由善長贊助，每位長者均可憑取飯證取得飯盒及水果，有時獲派發驅風油、糭子、臘腸冬菇等，疫情下加派發防疫包。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

定期派飯及物資與長者共度時艱外，更是一種關懷，此信念打動了不少市民加入行善。在農曆四月十五日（5月15日）周日，就有家長們帶同孩子來到基隆茶餐廳擔任小義工，參與「關懷社區長者派飯分享」。基隆茶餐廳於15日在facebook專頁發帖分享當天情況，

今天熱鬧多位小義工侍奉長者們，感恩10歲小女孩生日，特別要求參與派福米長者們分享。

最新影片︰

10歲女童生日願望化身小義工

事源是女童連安雅10歲生日，她的生日願望是做善事，安雅更帶同多位小朋友一起參與，集合更多愛心力量。帖文分享了當天活動多張照片，見小小義工戴上口罩和手套，有秩序地一個個排隊，捧著米準備迎接公公婆婆們，小朋友很細心地將一大包米放入長者的環保袋內，相信公公婆婆們都很開心見到可愛的小義工。

連安雅的媽媽在帖文留言道謝，有感活動充滿意義。

多謝您老闆娘！ 感謝你的幫助，完成了囡囡嘅生日願望！ 好人好報。 我們一家祝你，所有工作人員和公公婆婆都身體健康！

▲ 行善無分年齡，大小朋友參與「關懷社區長者派飯分享」。（圖片︰基隆茶餐廳）

網民大讚好家教

有關帖文大獲網民感動，紛紛留言大讚好人好事有意義，指父母「真係好好嘅身教」、「良好的家教」，認同小朋友應該自幼開始認識關愛為何物，並希望小朋友可以向更多親友分享是次體驗，令愛心擴大。

有關內容獲「基隆茶餐廳」授權刊載

免費【呈分試急救班】立即報名：https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元：https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰顏紫燕