【長者打針】安老院首劑接種率升至82%　羅致光：商改善院舍通風等應對下一波疫情

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在第五波疫情中，60歲或以上長者佔死亡個案逾九成半。勞工及福利局局長羅致光今日（18日）表示，院舍整體第一劑接種率已由3月中的55%上升至本月10日的84%，其中安老院的接種率是82%，而殘疾人士院舍則為89%。兩類院舍同期的第二劑及第三劑整體接種率分別為56%及14%。

立法會議員林智遠在會議上質詢長者疫苗接種策略及路線圖等。勞福局局長羅致光指，截至本月10日，共有14間醫療機構及組織，包括由13隊私家醫生組織及一隊衞生署公務人員組成的隊伍，以及200多位到診註冊醫生，負責為約1100間院舍提供外展接種服務，涉及的醫療人員總數超過700人。

他稱，政府已於3月18日至5月10日期間完成三個階段的院舍外展疫苗接種工作，期間醫護團隊及到診註冊醫生共到訪院舍4347次。經多方努力，院舍整體第一劑接種率已由3月中的55%上升至5月10日的84%，其中安老院的接種率是82%，而殘疾人士院舍則為89%。兩類院舍同期的第二劑及第三劑整體接種率分別為56%及14%。

他又透露，工作小組正討論多項措施，為可能出現的下一波疫情做好準備應對工作，例如改善院舍通風以減低病毒在院舍內散播的風險、加強院舍的感染控制、改善院舍與各政府部門之間協調等，稍後將會適時公布工作進度。

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責任編輯：余思嵐