【死因研訊】老婦泳池溺斃15分鐘後被發現　死因庭裁定死於意外

▲ 事件發生於觀塘游泳池。（資料圖片）

72歲婦人於2017年在觀塘游泳池內的訓練池內遇溺，15分鐘後被泳客發現，留醫9天後不治。死因裁判法庭展開研訊後，死因裁判官今（18日）裁定死者死於意外。

終年72歲的死者蔡芹菜於2017年7月16日下午，與孫女在觀塘游泳池一同游泳，其後遇溺，送往聯合醫院留醫後，於同月25日不治。

綜合庭上證供，死者孫女顏涓涓的書面供詞指，死者雖不諳泳術但不怕水，當日精神無異。

訓練池更台當值的救生員潘偉邦供稱，當日他聽到有泳客指有人昏迷，遂上前為死者進行心外壓。救生員陳光昊則稱，由於陽光及射燈反射在水面上，在更台看池底會有盲點。死者沉落水的位置離更台約為3至5米，但不時會有人會在訓練池練閉氣潛水，加上死者沒有掙扎動作，難以判斷是否遇溺。

另外2名負責巡池的救生員李永健及老煒成分別供稱，當日他們分別出現頭暈及肚痛，以及沒有注意是否有其他救生員巡池。

九龍城區議會前副主席、時任聯合醫院急症室醫生鄺葆賢供稱，死者入院搶救後曾回復心跳，其後發現有水入肺，但不確定死者時否先昏迷後遇溺。死者經逾半小時搶救後，送入內科病房。

時任聯合醫院內科醫生王天照供稱，死者留院期間肺炎惡化。法醫鄭彗凝稱，死者有蛛網膜下出血，額葉、頂葉及枕葉均出血，另有瀰漫性肺氣泡損傷，推斷其死因為蛛網膜下出血、成人呼吸窘迫綜合症及支氣管肺炎。

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記者：梁錦麟