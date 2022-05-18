【DSE2022】44名考生於竹篙灣隔離試場應考　所有考試順利完成

▲ 考評局公布，合共有44名考生使用隔離試場，涉及26名確診考生。（考評局提供相片）

中學文憑試（DSE）在第5波疫情下完成筆試，考評局連續第2年在竹篙灣社區隔離設施設立試場，安排首度擴展至確診考生，考評局公布，合共有44名考生使用隔離試場，涉及26名確診考生。

考評局今日（18日）表示，竹篙灣隔離試場由4月22日至5月14日運作期間，共設50間考室，最終共有18名檢疫考生及26名確診考生、共涉44人應考，牽涉15科考試、約290份答卷。

▲ 44人應考牽涉15科考試、約290份答卷。（考評局提供相片）

當局首度提供抗疫的士供考生即日到隔離試場考試，考評局表示，有2名檢疫考生及3名確診考生、共涉5人向公開考試資訊中心申請即日到竹篙灣應考，最終有12人次因身體不適而臨時缺席。考評局學校考試及評核部高級經理趙詩韻表示，所有在隔離試場舉行的考試都準時開考，並無發生異常事件。

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記者：馮琪雅