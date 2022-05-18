【星二代尖子】劉嘉玲返港慶祝姪仔26歲生日　英國名校建築系畢業料繼承8億身家

▲ 劉嘉玲返港與家人齊齊慶祝姪仔劉兆恩26歲生日。

近年一直在上海生活的劉嘉玲，也受封城措施影響被困家中多日，最近劉嘉玲趁部分地區解封而離開上海返港，並聯同家人為姪仔劉兆恩（Jeff）慶祝26歲生日。嘉玲與家人為Jeff準備了一個別緻的「建築系」蛋糕，以祝福Jeff在行內發展順利。

劉嘉玲在IG分享了數張生日會照片，與貴氣的母親、弟弟、弟婦等親人出席，嘉玲更搭著Jeff的溫韾合照，可見兩姑姪感情極好。

▲ 劉嘉玲慶祝姪仔Jeff 26歲生日。（IG圖片）

生日會放置了多個氣球擺設，最別緻是一個「建築系」的主題蛋糕，印有維港兩岸的建築物圖案，還有安全帽、文具及圖則，完全感受到Jeff對建築業的熱愛，並獲得家人全力支持。

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2017年，嘉玲專程飛去英國參加Jeff的大學畢業禮，當時嘉玲的心情非常雀躍，更拿起Jeff的四方帽拍照。嘉玲對Jeff一直視如親生仔看待，經常帶他出去行山、歎下午茶、出席晚宴及品牌活動等，生得高大靚仔的Jeff已見慣大場面，表現大方得體。

由於劉嘉玲與梁朝偉膝下沒有兒女，故外界推測Jeff有可能繼承劉嘉玲的8億身家。

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被譽為全英最美的校園之一

26歲的Jeff畢業於英國著名學府諾定咸大學（University of Nottingham）建築系，該校在最新的QS世界大學排名中位列全英20大，是英國最受歡迎大學之一兼海外留學生熱門之選。

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諾定咸大學創立於1881年，1948年正式成為英國國立大學，現時是羅素大學集團（The Russell Group）的一員，現時在中國寧波和馬來西亞亦設有分校。諾定咸大學是英國面積最大的大學之一，亦被讚譽為全英最美的校園之一，有傳統歷史建築及現代化高科技設施兼備。

據學校網頁資料顯示，於2022/23學年，國際學生每年學費由2萬鎊（約19.6萬港元）至約3.33萬鎊（約32.5萬港元）不等，而劉兆恩所讀的建築系則收2.65萬鎊（約26萬港元），還要支付額外的材料費。

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責任編輯︰林綺玲