【明星理財】劉佩玥任形象大使　阿Moon首做股票主播財經知識「升呢」

▲ 劉佩玥拍網上財經節目。

中國銀行（香港）（中銀香港）邀劉佩玥（Moon）任形象大使，並夥拍股評人拍攝一系列網上財經節目。



本身已有數年的投資經驗的阿Moon崇尚財務自主，十分認同輕理財的概念，並自言參與是次拍攝開拓了投資視野，學懂多元化的投資方法。



平時在劇集不斷以新角色考驗演技的Moon，今次首度挑戰股票主播，以一身白色行政西裝端莊打扮，造型相當神似。

最新影片推介：林希靈陳安立專訪

財經詞彙不可出錯

在節目內，她置身直播間與不少股評人「烽煙」對談，聽取市場分析及分享股市的冷知識。最後，她更一take過，成功以22秒成功讀完過百字免責聲明。導演也讚她天份高，其後再嘗試加速挑戰自己，就搞笑地出現食螺絲，令她也不禁大笑。



今次雖然是做了一日財經主播，Moon笑言相當有滿足感：「我當這天的主播工作如劇集中的新角色，亦是第一次做這個角色，心情緊張，皆因節目中提及很多專業的財經詞彙，不可以出錯。」

參考不同主播

她坦言在拍攝前兩星期，頻頻看財經節目參考主播的主持風格：「觀察到主播要給人專業冷靜及從容的感覺，由打扮及報道時都要很有自信，聲線到面部表情也要做到神態自若，還要掌握與嘉賓對談的節奏。」

阿Moon表示體會到做主播是難度高的工作，但表示經過今次後，有信心勝任做股票節目主播、主持人工作。

