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【屋邨管理】房署接約30宗租置屋邨投訴　涉燒香及冷氣機滴水等爭議

社會 13:11 2022/05/18

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（資料圖片）

有指租置計劃屋邨的樓齡不淺，有業主擔心需承擔龐大的維修開支。運輸及房屋局局長陳帆今日（18日）表示，過去5年，房屋署曾接獲約30宗有關業主就其屋邨一般日常管理事務的投訴，當中包括在公眾地方燒香、公共設施的維修、冷氣機滴水及管理公司工作表現等；但並無接獲業主就法團處理的大型維修工程作出的投訴或出現爭議的個案。

立法會議員江玉歡在會議上質詢房委會有否收到租置計劃屋邨業主就業主立案法團的管理及屋邨大型維修工程作出投訴或出現爭議的個案。運房局局長陳帆指，現時所有租置屋邨均已成立法團，並由法團委聘的物業管理公司執行屋邨內公用地方和設施的管理及維修工作，履行修葺公用地方和設施的責任。作為租置屋邨內未出售單位的業主，房委會的代表會不時就日常管理與法團分享物業管理方面的知識，亦會鼓勵法團及其物業管理公司與業主、住客及房委會租戶保持溝通，以便有效管理大廈。

他又稱，當房委會接獲租置屋邨業主就其屋邨管理事務的查詢和投訴，均會轉介予法團跟進處理


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責任編輯：余思嵐

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