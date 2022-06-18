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【第五波疫情】中醫網上診症需求增5成　3款湯水紓緩「長新冠」病徵

社會 07:00 2022/06/18

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（iStock圖片）

近日本港新冠確診個案維持300宗左右，有中醫機構指，第五波疫情期間，市場對中醫需求大增5成，近日確診人數雖有回落，但求醫人數亦不減。中醫師指有不少求診病人於康復後出現「長新冠」的病徵，例如記憶衰退或失眠，推薦3款湯水分別予出現咳嗽、痰多及體虛易疲累徵狀的康復者。

當第五波疫情每日逾過萬宗確診時，農本方3月起為病人提供視像中醫診症服務及門診服務，其母公司培力農本方創辦人兼主席陳宇齡表示，自疫情以來，在旗下中醫診所服務需求增長，實體門診的求診者上升25%，而網上服務則增加50%；雖然近日確診人數回落，但求醫人數亦不減。他憶述，第五波爆發以來，因大量跨境司機確診及深圳封關令貨物滯留內地，一度令中藥出現短缺，及後幸得深圳市政府安排，將藥材運送到香港。

培力農本方創辦人兼主席陳宇齡。（培力農本方提供）

雖然確診高峰期已過，但部分康復者出現後遺症，或持續痰多咳嗽、鼻塞、流鼻水、肌肉酸痛或腹瀉等，農本方中醫診所醫師余文豐建議，3款湯水紓緩病徵，如氣短咳嗽可飲「五色雜菜洋薏米牛骨湯」，有助護肝養心，健脾補肺益腎；飲用「霸王花海竹南北杏無花果西施骨湯」，則可滋潤喉嚨兼化痰；而易疲倦的人士則可飲用「石斛淮山五指無桃粉葛腰果湯」。

農本方中醫診所醫師余文豐。（培力農本方提供）

余文豐強調，坊間抗疫中成藥並非每個人都適合服用，偏寒涼性的藥物並不適合體質虛寒、脾胃較弱的人士，胡亂服用，或會引起頭暈、胃痛、腹瀉等。此外，部分中藥有治療的功效，如沒有病徵的人士當作預防用藥服用，有機會損害健康。建議，市民身體如有任何不適或希望調理身子，都應先諮詢註冊中醫師。

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記者：陳麗娜

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