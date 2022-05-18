【靚太安樂窩】7種方法助你夏天驅除蚊蟲　一文睇清室內戶外防蚊神器

▲ 裝修佬搜集和大家分享各種驅蚊方法。

夏季潮濕，是蚊子活躍季節。不少人都會用盡方法找尋各種驅蚊滅蚊神器，TOPick就找來裝修佬為大家搜集最適合你又有效滅蚊的方法。

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1. 滅蚊燈

▲ 滅蚊燈是最實惠、環保及安全的一種方法。(圖片獲裝修佬授權轉發。)

最常見的滅蚊電器，原理是以蚊子會被波長接近紫外光或紫外光光線所吸引，然後當蚊子飛到滅蚊燈附近時，再用電擊、氣流式吸入及粘捕式方式將其殺滅。

滅蚊燈不含化學成份，不會釋出有害人體的物質，加上不需替換，插電即可使用。

有專家表示滅蚊燈效果欠佳並非設計問題，而是使用方法有誤。如果室內光線本身太強，如開燈，滅蚊燈的紫外光便不能發揮最佳作用。光線太強的環境，加上有人體和滅蚊燈同時在一個室內，人體比被弱化的滅蚊燈更吸引，因此人被會覺得滅蚊燈無效。

其實應該擺放在較少人出沒，光線較暗或難以被照射的地方，蚊子會在暗處和縫隙休息，此時滅蚊燈就會有效。因此，滅蚊燈其實非常適合村屋使用，晚上放在四圍光源少的室外，效果極佳。另外，記得定期清除滅蚊燈內或周圍的蚊子屍體，以免細菌滋生。

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2. 電蚊香

與傳統燃燒式蚊香不同，不會產生大量煙霧和氣味，只需插電即可，所以使用較為方便。只需加熱含有除蟲菊精類成分的片塊或液體，藉揮發出來的氣體驅趕蚊子或令蚊失去活動能力。

坊間一般會認為電蚊香效用最好，但由於其釋出的氣體是殺蟲劑，一般不適合有嬰兒、孕婦、老年人及哮喘患者家庭使用，有機會影響他們呼吸道健康。建議在空氣流通的地方使用，亦避免使用過長時間。

3. 防蚊油漆

市面上新款建材都可做到抗菌防蚊蟲的效果，如防蚊油漆。只要蚊子觸碰到牆身，其油漆的殺蚊活因子會滲入蚊的中樞神經，繼而殺滅蚊子。防蚊油漆非常適合用於近山或多植物等蚊患的家居，如果使用這類建材的話，就要2至3年翻新一次。

4. 開冷氣

比起外置驅蚊設備，其實開冷氣可以減低蚊的活動力。由於冷氣房處於約18至24度，加上蚊子是依靠熱能和味道來鎖定目標。因此，冷氣會令人體體溫下降，令蚊子難以找尋叮咬目標。

其他預防蚊子入屋方法

▲ 安裝蚊網都是一種有效驅除蚊蟲方法。(圖片獲裝修佬授權轉發。)

1. 安裝防蚊蟲的窗網。

2. 清理積水及積水的空瓶，因為積水是蚊蟲產卵的地方。

3. 請定期為花瓶、花盤底盤換水，一個月一次為其加入幼蟲殺滅劑。

以上內容及圖片獲裝修佬授權轉發。

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責任編緝：張懿慧