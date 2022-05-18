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【好人好事】子女未給家用　年邁伯伯多次提款失敗呆站暖心路人送錢相助

育兒經 16:16 2022/05/18

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中國人的傳統思想是養兒防老，雖然有不少人都表示已經過時，不過有些年老沒有積蓄又沒有工作能力的老人，每月就靠子女給的家用過活，有時子女忘記了給父母，徬徨和焦急程度可想而知，馬來西亞就有年邁伯伯多次提款失敗呆站路邊，暖心路人上前關心時，得知原因後，用手機拍下這一幕，上傳到網上，才知道背後的悲哀，情況令人大感心酸，眼淚直流。

最新影片推介:

從視頻可見，老伯多次提款都沒有成功，不停用衣服擦提款卡的晶片，仍無法提款，未免阻礙別人提款，他先讓後面的女士提款，而該女士都嘗試幫忙他，但依然不成功，老伯步出銀行後，在路邊呆站看著提款卡，路人了解過後，原來是因為老伯的孩子沒有給錢給他，戶口只剩下11令吉，不夠餘額供提款。

這時路人就將「青包」送上相助，「青包」是馬來西亞的利是。老伯多次向路人道謝，而老伯看著青包良久，似乎沒有想到陌生人會給他錢，而路人都感到一陣心酸，忍不住流淚，並感恩自己仍有能力給父母家用。

而此段視頻上載網上後，有多達40萬人觀看，上載視頻的人希望籍此機會跟網民分享，不要忘記自己的年長父母。而網民都在留言「父母養育子女難，等子女養父母更難。」、「百善孝為先，作為孩子，父母養你大，你也要養父母老。」、「如果是我遇到老伯，我也一樣願意幫他，在自己的能力範圍之内，可以幫忙絕對要互相幫助的。」

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責任編輯︰王明芳

 

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