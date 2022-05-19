【Neflix劇集】《璀璨帝國2》再揭亞洲名媛荒唐生活　富貴女DJ與大隻Kevin玩火辣裸聊

▲ 不認不認還須認，女DJ Kim在節目中情傾Kevin，與他斷斷續續約會。（圖片：Netflix）

Neflix皇牌真人騷節目《璀璨帝國》（Bling Empire）第2季日前終於上架，一連8集提供大量美國亞洲名媛上流奢華生活。

雖然今季加插多位富豪名媛，但主綫仍然離不開東南亞名女DJ Kim Lee和同年輕CEO大隻Kevin，二人情到濃時更緊隨潮流玩裸聊，真係要幾荒唐就有幾荒唐！

「認真就輸了」，用此網絡潮語來觀賞時下流行的真人騷節目心態，實不為過。不過難得節目中人認認真真的做了，又是一番樂事。

正如明明情同手足的新加坡富二代Kane Lim同年輕CEO大隻Kevin，竟然因為東南亞名女DJ Kim Lee反目不和，大隻Kevin更在酒吧門外手爆玻璃酒杯以示憤怒，這場戲已夠爆點！

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閏密Kane Lim挑撥離間

為添新鮮感，新一季有2位新成員加入，包括越南慈善家 Mimi Morris和金鷹集團總裁之女 Dorothy Wang，但兩位未成候，還是聚焦8位生活在洛杉磯的亞洲超級富豪好了。

距第一季上架都差不多一年時間，《璀璨帝國》（Bling Empire）各位名媛現實同生活中都有不同的改變，就連身家超過6億美元的Anna，除保持大家姐風範氣場，更跟新一代Jaime Xie玩起Instagram，更找來Lady Gaga御用造型師Nicola Formichetti跟她們換形象。

此季的最大主綫，是東南亞著名女DJ Kim Lee同大隻型男Kevin Kreider的感情進展，然而他們之間的好「閏密」Kane Lim卻經常從中挑撥離間，搞到二人感情發展常起暗湧！

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大隻Kevin連食檸檬

先幫大家回帶兩人背景：Kim Lee美國加州出生，母親是越南人，父親是法國作家 Daniel Sega。曾被《FHM》評選為全球最性感女人，其後到洛杉磯開展DJ事業。

至於Kevin Kreider 是8位富豪中「較窮」的一位，雖然是韓國孤兒，曾當過 A&F 半裸男模的他已擁有自己的Taejin Entertainment LLC 公司（估計有1千萬美元）。

▲ 矢志成為最紅女DJ的Kim Lee，今季便講她如願以償登陸拉斯維加斯夜場的DJ。（圖片：IG@kimlee ）

而新加坡富豪Kane Lim，31歲便擁有自己的房地產公司 Kix Capital，但在節目中他跟Kevin和Kim都非常友好，奇就奇在經常在Kim面前說Kevin生性風流，令Kim對Kevin的信任度打大折扣。

話說在節目中第一次Kevin主動約Kim單對單飯局，Kim在猶豫之際，皆是二人的好友Kane卻沒從中協助反而搬弄是非，誣告男方在追求她時仍在外風流成性拈花惹草。

最終令Kim沒有出席飯局，令情場殺手的Kevin首次食檸檬感到不是味兒。後來因一個聚會三人再聚首，而Kevin因得悉Kane從中作梗惱羞成怒。

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誠然，Kim也是性情中人也曾懷疑Kevin和Kane的關係，於是當眾問Kevin是否喜歡Kane，更隨即問他是否雙性戀！Kevin的答案也算是掀起節目的另一個高潮。

隨後2人冰釋前嫌更開始了約會，Kim來一個「突擊檢查」，也掀起本季另一幕焫焫焫焫到不的火熱裸聊畫面！

記者：黃鑑江