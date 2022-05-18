【被消失的凶案】洪天明特技化妝變濕疹患者　陳靜慘遭何華超家暴虐待

▲ 電影《被消失的凶案》下月上映。

電影《被消失的凶案》將於6月16日上映，電影由張兆輝、陳靜（Dada）、洪天明、任達華、邵美琪、林雪、何華超等人演出。

戲中天明飾演居住於劏房、患有類風濕關節炎及濕疹問題的角色，每次開工都需要花6至7多小時化上特技妝變成「爛面超」，雙手及手肘關節位置都加了水皰，相當細緻。

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荷里活級特技化妝

為細緻呈現洪天明的角色外貌，劇組在天明的妝容上非常花心思，專程找來曾為荷里活電影《攻殼機動隊》任特技化妝總監的Ryan Li合作，將濕疹的皮膚問題及類風濕關節炎的病徵呈現，例如手指、手肘的關節位就要用特製物料加厚，臉上的紅印亦要逐少逐少上妝。

對此天明說：「淨係塊面都化咗3個鐘，手肘、面都要加水皰，仲有啲細節位，例如嘴角乾左抓損咗嘅位置亦做埋，拍足全日都怕會甩，但化妝師手勢好好，無乜甩。」

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Dada素顏上陣

而Dada亦有大突破，除素顏上陣外，還要飾演一個育有8歲兒子的母親，同時多次被丈夫何華超虐打，相當慘情。

Dada飾演的言鳳萍，與何華超飾演的丈夫胡英勇及8歲兒子，跟天明同樣住在劏房內，但自己和兒子經常被何華超家暴、虐打，例如遭衣架鞭打、叉頸等，導致不時以淚洗面及一臉傷痕。

Dada說：「角色相對抑壓，要承受好多心理壓力，但因為兒子關係唔可以離開，非常悲慘！」

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正視劏房問題

Dada遇上鄰居天明後有感大家都是身世坎坷之人，加上對方對自己母子兩人照顧有加，因此將有感情線發展。至於戲中8歲兒子，Dada笑言是第一次嘗試有這麼大個兒子，可以想像早婚的感覺。

另外，由於《被消失的凶案》故事環繞在劏房發生，導演羅守耀睇景視察過不少劏房後，有感劏房真的太小，實景對擺放機器拍攝、打燈都成一大挑戰，最終以近7位數字，花了個多月時間一比一搭建劏房。

而巧妙之處是所有牆身隨時可拆可裝、加上沒天花的設計，方便了擺放器材及打燈而又無損實際劏房大小，連Dada都大讚場景逼真，特別是難忘做舊已剝落的石屎牆，但亦慨嘆今時今日不少人因經濟問題，需要在狹窄的劏房生活，覺得問題是需要大家正視。