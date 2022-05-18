【港珠澳大橋】機場海天中轉大樓明年啟用　經港珠澳大橋轉機旅客豁免120元離境稅

▲ 港珠澳大橋。(資料圖片)

政府今日（18日）表示，本周五憲報刊登，訂明使用港珠澳大橋經海天中轉大樓抵達香港國際機場轉機的過境乘客，將獲豁免繳交飛機乘客離境稅。

這項豁免將配合香港國際機場的海天中轉大樓預計在2023年啓用。屆時，來自粵港澳大灣區的陸空轉乘乘客可乘搭獲香港機場管理局批准的陸路交通工具，經港珠澳大橋到海天中轉大樓進入香港國際機場轉乘飛機離境，這與現時海天客運碼頭海空轉乘乘客的安排大致相同。

當局指，鼓勵更多內地和澳門的旅客選擇在香港國際機場轉機，有助提升香港作為大灣區和國際航空樞紐的地位。

根據機管局資料，每名12歲或以上人士若乘搭飛機離開香港，須繳付120元的飛機乘客離境稅，稅款會連同機票費用一併收取。合資格乘客若符合有關準則，可獲豁免缴付離境稅。

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責任編輯：余思嵐