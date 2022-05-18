【不要忘記我愛你】劉以豪煞科不捨掉男兒淚　黃真真讚娜扎美若天仙不造作

▲ 《不要忘記我愛你》

黃真真執導，娜扎及劉以豪主演愛情片《不要忘記我愛你》即將於下周四（5月26日）上映，劉以豪在片中患「一日記憶」疾病，是繼《被悲傷更悲傷的故事》後二次飾演病患角色。

劉以豪透露今次影片飾演的「陸堯」成為他近期演出中， 印象最難忘的角色：「在進入劇組前，跟娜扎就已認識，因此在拍戲時，雙方都能夠放開去演，可以很快進入狀況。不過在殺青時，看到她離去的身影、空掉的座位，我自然地就哭了出來，這是過往沒經歷過的。」

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導演真真教路

透過這次與黃真真合作，讓劉以豪在電影學習到更多，他形容：「導演真的給我們很大空間，有些時候會希望我們丟掉對白劇本即興演出，要我們表現最真實的感受，這也讓我們常常碰撞出意想不到的結果。」

一手撮合娜扎和以豪這對CP的黃真真導演坦言：「劉以豪應該是我近年最喜歡的男演員。以豪集真實、不囂張、感性、調皮但認真、好學、求突破、勤力、但玩起來又很好玩…. 於一身，而重點是，作為演員，他很願意全程投入去「活」在角色裏。」

有兩場戲，以豪拍攝之前跟導演說：「導演，我是很難流淚的演員。」

而真真導演則教路：「你不需要『演』流淚，你只需要放鬆，『活』在角色的當下去感受一下，然後讓情緒自然流露，那就可以了。」Action之後不到30秒，活在陸堯角色裏的以豪淚如泉湧。

讚娜扎不造作

難怪《不要忘記我愛你》未上映真真即想再合作：「以豪絕對是我想再合作的演員！」

而真真對於女主角娜扎也讚不絕口，希望香港觀眾因這電影認識到她的另一面：「娜扎可能是唯一一個我會用『美若天仙』去形容的女演員。」

導演形容娜扎稱：「她一點不刁僑扭擰，沒架子，不造作，一派自然，充滿靈氣與童真。我第一眼跟她見面，已經決定星玥這個角色非她莫属，因為她的眼神流露着一股義無反顧的勇氣，就是這股勇氣，讓星玥將愛進行到底。」