【入稟索償】直升機空中解體律師喪命　遺產管理人入稟索償

▲ 直升機墜落嘉道理農場燒剩支架。 （香港警察FB專頁圖片)

律師王輝雄於2019年5月駕駛小型直升機時，疑於大埔林錦公路上空解體，最終墜落嘉道理農場山坡，機師遺體其後被發現。死者遺產管理人日前入稟高等法院，指香港飛行總會和直升機製造商涉疏忽導致死者死亡，要求作出賠償。

原告盧善兒及王俊雄（均為譯音），為死者王輝雄遺產管理人；答辯人香港飛行總會有限公司及Robinson Helicopter Company, Inc.。

入稟狀指，2019年5月19日下午5時許，死者駕駛Robinson R44 II型號直升機，於返回石崗機場途中，在大埔林錦公路向西南方近「Kadoorie Gap」，於海拔2,000呎上空解體。原告指基於兩名答辯人疏忽，違反法定責任及或違反服務合約條款，導致死者死亡，要求答辯人作出賠償，兼須付利息及訟費。

入稟狀續指，根據《香港民航(意外調查)規例》及《國際民用航空公約》，民航意外調查機構（AAIA）仍就事件調查起因，稍後將根據條例向特首呈交調查報告。

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記者：林育慧

