【聲夢傳奇2】Sean熱愛跳舞曾到韓國當練習生　Duncan動靜皆宜擁完美Body

《聲夢傳奇2》將於6月11日開播，大會陸續公開23位學員個人履歷及資料，今輪主角為演出經驗豐富的22歲文佐匡（Sean）及26歲侯雋熙（Duncan）。

Sean曾到韓國做練習生

Sean的專長及嗜好涉獵舞台劇、朗誦、Rap、跳舞、架子鼓、鋼琴、籃球、射擊、拳擊及幾乎所有運動，各種運動中，Sean最擅長是射擊、曾加入校隊。

另外，朗誦亦是Sean強項，並曾多次殺入三甲。身高1.81米的Sean原來大有來頭，除了曾到韓國做練習生、及是2018年北京電影學院表演班學生外，同樣亦是內地藝人黃子韜（Tao）創立公司旗下藝人。

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Sean熱愛跳舞

自小已醉心跳舞的Sean，在無綫網絡平台《See Saw先》播出的「《聲夢傳奇2》參賽者FIRST IMPRESSION」系列訪問中，便提及小時候已愛跟著米高積遜（Michael Jackson）邊唱邊跳，並大方暢談在韓國做練習生的嚴格訓練生活：「會由朝練到晚，我會係咁練自己平時做得唔好嘅位。每晚差唔多成11點先走，跟住返宿舍瞓覺，第二日再咁樣重覆練習。」

Sean認為音樂和說唱都是很好的「講故仔」途徑：「我啲朋友係Rapper，佢哋會去live house表演，觀眾喺下面一齊跳好開心。我鍾意個氣氛，從嗰時開始亦鍾意咗Hip Hop。」

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Duncan動靜皆宜

Duncan則擁有古典鋼琴演奏級資格、兼有自學彈奏流行音樂的他，畢業於英國Surrey University（薩里大學）音樂系。除了音樂Duncan還擅長、游水及跳Hip Hop，身為皇仁書院舞蹈學會主席的他，年紀輕輕更已有編舞經驗。

Duncan其他興趣還涉獵拉丁舞、社交舞、田徑、所有球類運動、色士風、拍片、攝影、魔術、瑜伽及攀石等。

雖然Duncan身份是補習老師，但原來亦有過非常特別的演出經驗，除了小時候曾為林憶蓮演唱會表演跳舞外，2018年上映的動畫電影《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》中的主角蜘蛛俠亦是由他聲演！

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大展歌喉

熱愛唱歌的Duncan，自2014年開始已嘗試作曲及填詞，作品包括：《狗朗》、《雙‧交線》及《藍色聖誕》等，另外他還不時在IG上載唱歌片段，包括《葡萄成熟時》、《如果雨之後》、《愛我還是他》、《時光倒流一句話》等，當中大部分均是邊彈邊唱，盡顯有才華一面。聲線帶點磁性的Duncan，更曾笑言自己最擅長cover周興哲的歌曲。

Duncan尋求突破

Duncan更擁有完美Body，擅長多項運動的他，不時在個人社交網晒健碩腹肌、有時更會展示高難度瑜伽動作。

Duncan接受《See Saw先》訪問時，坦承參加《聲夢傳奇2》是想跳出comfort zone尋求突破，並透露挑戰音樂路的勇氣，是來自英國認識的好友：「我喺英國識咗好多音樂造詣深嘅朋友，都有啲受到佢哋影響，覺得不如自己都試吓參加歌唱比賽，因為件事出嚟都幾好睇，所以就鍾意咗。」