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【乘風破浪的姐姐3】胡杏兒與張智霖再度合體　《衝上雲霄II》兄妹重聚勾集體回憶

娛樂 14:19 2022/05/18

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《乘風破浪的姐姐3》

人氣音樂競賽節目《乘風破浪的姐姐3》官方網站近日公布新一輯節目名單，眾多「姐姐」中，Twins與胡杏兒的加盟令人關注，不少期待兩位Twins的合體演出，同時亦渴望看到二人分組對決相愛相殺的場面。

最新影片：林希靈陳安立訪問

【乘風破浪的姐姐3】 胡杏兒每十年一次換清爽短髮　挑戰唱跳為女性帶來正能量

杏兒想挑戰自己

至於杏兒更為此剪了一頭清爽短髮迎接新挑戰，並指自己參加今次這個節目，希望能為大家帶來正面的訊息：「即使已屆某一個歲數，無論已婚或未婚，甚至已為人母也好，仍可為自己的事業拼搏和挑戰，不要被一個身份框框限制著。」

雖然跳舞和唱歌不是杏兒的專長，但她勇於挑戰：「始終有廿多年的演戲經驗，但自己尚幸記舞步也不賴，這陣子也多看些喜歡的歌手MV補課，進度不錯。感覺這會是一次好玩的挑戰。也同時感激家人的支持，參與這個節目也要一段時間！無論怎樣最緊要享受舞台。」

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張智霖夫婦為她們打氣

至於近日身在內地的張智霖夫婦亦特意探她們班，並在社交網大晒合照，為她們打氣，認真開心。

另一張相可見，張智霖則與杏兒頭貼頭合照，不少網民大呼《衝上雲霄II》的回憶「返晒嚟」，皆因二人當時在劇中飾演兄妹，而那時候杏兒同是以這個短髮造型上陣，難怪大家都笑言「顧夏陽」和「顧夏晨」再度合體了，更期待他們再有機會合作！

撰文 : TOPick柴犬出動

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