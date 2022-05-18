【啃老族】兄帶女友回家住逼走父母胞妹　婚後長期無業問家人討生活費

▲ 哥哥帶大嫂回家住，不但逼走父母和妹妹，還不願工作做「啃老族」。

有台灣女網民就在討論區分享自己有一對被父母寵壞的「可怕哥哥與大嫂」。事主指，哥哥與大嫂在大學時邂逅，二人未畢業哥哥便要求讓外地來的女友到自己家住，並要求父母和妹妹搬走。哥哥和女友因在大學成績太差而被「踢出校」後，不思進取不願工作，還不斷向父母討生活費，令事主大感不忿，惟每次勸說父母不要再給哥哥生活費，卻反而被父母罵。

台灣女網民在Dcard發文，指哥哥大學時，稱「大嫂從外地來沒地方住很可憐，外面租屋又貴又危險」，要求父母讓女友到自己家住。不過哥哥卻要求父母和妹妹搬走，「由於她跟我們家人一起住會感到不自在，要求我們搬出去，家裡讓給她住。」

起初父母不從，惟事主哥哥「一哭二鬧三上吊加威脅之下，（父母）居然妥協了」。然而，這才是噩夢的開始。事主與父母搬走，令租地方住後，大嫂的弟弟、妹妹也隨她搬入自己家住。更令人咂舌的是，哥哥和大嫂同住後，因「成績太爛被學校退學」。事主諷刺道：「真的是很了不起，在少子化的現代，學校搶學生搶成這樣，還可以因為幾乎沒有任何一科及格被退學。」

被大學踢出校後，哥哥與大嫂聲稱要「考有高中學歷就可以考的公職」，開始「伸手跟我爸媽要生活費以及補習班費用。」二人又不肯自己打工，理由是「這樣沒辦法專心準備考試」。惟二人「考了幾年」，仍沒有成功。

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之後大嫂的父母便向哥哥催婚，起初父母認為兒子應「先找工作再說」，但兒子再次使出「一哭二鬧三上吊」，讓父母同意，「當然，高額聘金以及女方所有的要求以及一切婚禮開銷全部都要男方父母負責喔」。

結婚後，哥哥與大嫂告訴事主父母「他們放棄考公職了」，惟二人仍不願找工作，「我大嫂就說，她這樣學歷的工作也只能領最低薪資，去工作根本沒意義，而且他們養了一隻狗，如果去工作的話，狗就沒人照顧了（這個理由真是令人嘆為觀止）。」

而哥哥在父母催促之下，總算願意外出找工作，但卻一直沒有找到，仍繼續向父母討要生活費，「然後就是整天跟我爸媽要錢的循環。」不過，事主期間卻發現大嫂「整天在社群軟體上炫耀她又買了幾個名牌包，炫耀她最有研究各種名牌!我傻眼，爸媽到底給了他們多少生活費」。

哪怕事情到了這個地步，事主父母仍要求她「以後要多照顧、資助我哥，說他小時候也對我很好（這明明是睜眼說瞎話！）。」事主慨嘆，「我知道爸媽把哥哥寵壞了，但我每次叫他們硬起來就被罵，現在還要我在他們沒辦法繼續照顧那兩隻寄生蟲後接手？」

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事主表示自己非常痛苦，雖然自己與父母感情很好，但她不想被「重男輕女」的父母繼續情緒勒索。

事主的經歷得到不少網友同情，有人留言指出，「是我一定會離開那個家，說實話，你爸媽偏袒你哥他們就是有錯，不必被道德綁架，趁早離開，脫離哭海」。也有人認為，「什麼樣的父母教出什麼樣的小孩，你應該要很慶幸你父母沒有把你寵成廢物」；「如果妳畢業了有工作，直接跟父母剖白，不可能接手這個爛攤子，而且這個爛攤子是他們弄出來的」；「這真的太扯，就算血濃於水也不能這樣，一次就算了，連續兩次三次」；「你救不了你爸媽，別把自己也賠進去了」。

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責任編輯：王明芳