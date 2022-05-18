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【第五波疫情】本港即時有效繁殖率升至1.0159　衞生署指或有爆發風險

社會 14:07 2022/05/18

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本港的病毒即時繁殖率現已升至1.0159，即一名感染者能傳染多於一人。（資料圖片）

港大公布的本地個案即時有效繁殖率統計顯示，截至本月10日，即時有效繁殖率已升至1.0159，即一名感染者能傳染多於一人，是自今年3月5日錄得0.9679後的最高位，而上一次突破1是3月4日，當時錄得1.1767。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日於記者會上提到，近日確診數字有單日波幅，惟疫情並無持續上升或下降趨勢，或與放寬措施有關，籲市民謹守防疫措施。他又說，若即時繁殖率再上升，即代表確診者會傳染多於1人，或會有爆發風險。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日接受電台訪問時指，港大公布的即時繁殖率是基於抽樣做抗原檢測而作出推算，但由於其並無公布每日做檢測的人數及結果，故不知道接受檢測者居住的地區及年齡等，即未知有關數字是否有足夠代表性。不過，他強調有關指標用作參考是有一定作用，而數字「上上落落」亦是預期之內。即看：【下一頁】

公務員事務局局長聶德權今日表示，稱隨著社交距離措施再放寬，預期確診個案或爆發情況會上升，感染風險會提高，現時病毒即時繁殖率已經超過1，所以完成接種3劑很重要，而且為防疫情反彈及生活盡快復常，提高疫苗接種率是有必須的。即看：【下一頁】

此外，港大醫學院院長梁卓偉早前於港大醫學院的內部會議料，香港或將於兩周後爆發第六波疫情。有份出席內部會議的老人科專科醫生佘達明引述梁指「如果有聚會就要在這兩周內進行」。即看：【下一頁】

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責任編輯：郭詩詩
 

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