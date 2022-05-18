【死因研訊】校巴溜前釀5途人死　律政司申索證人謄本押後6月中裁決

▲ 死者家屬今分別到庭出席死因研訊。（梁偉榮攝）

2018年北角發生車禍，校巴疑未被拉好手掣溜前至熙和街衝上行人路，造成5名途人死亡，死因裁判法庭展開研訊後，原定今（18日）作出裁定，由於律政司於庭上申請將裁決押後，以待檢視4名證人的證供謄本和錄音，及考慮會否作後續程序，死因裁判官將案件押後至6月16日裁決。

▲ 死者家屬今分別到庭出席死因研訊。（梁偉榮攝）

5名死者為YIP WILLY（又名葉慶華）（男、89歲）、楊文根（男、77歲）、何玉珍（女、80歲）、梁洪（男、83歲）及陳瑞意（女、70歲）。死者均為退休人士，事發於2018年12月10日下午1時54分，在北角長康街、英皇道與熙和街交匯處發生。

律政司代表今於庭上表示，昨天已去信法庭，申請索取其中4名研訊證人證供謄本和錄音，包括消防隊目陳廣興、警員湯銘基、政府化驗師（物理組）陶志恒及運輸署高級驗車主任何元宗。由於需時審視及考慮會否作後續程序，故申請押後判決4星期。

▲ （梁偉榮攝）

死因裁判官向家屬解釋指，相信律政司考慮的相關後續情序與肇事司機有關，不會影響是次死因研訊結果。家屬聽罷後表示不反對押後，死因裁判官遂將裁決押後至6月16日。

綜合目擊者證供，當時校巴停泊在長康街，在司機關上車門後向下溜，司機一度以身擋車，惟被捲入車底，校巴隨後於英皇道燈位將1名途人扯走，並直衝至熙和街方停下。

菲律賓裔男傷者Velasco Silestre的書面證詞指，當時他看到有校巴沿斜坡高速衝下，校巴前方有1名女子，本能地將她推到牆邊，自己亦走到牆邊。校巴車門隨後擦過他的左臂。當時Velasco以為自己會命喪於此，幸好校巴隨後駛遠。

死者家屬亦關注肇事司機導致嚴重車禍，卻只面對沒拉妥手制的傳票控罪，當中最高判罰款2000元及停牌半年。

警方港島交通部道路安全主任梁國熙供稱，曾向運輸署提出建議鋪設防滑鋼砂、禁止車輛由長康街直行，穿過英皇道進入熙和街，以及延長英皇道交界處的安全島及欄杆，惟未被採納。梁又指，非正在駕駛的司機，未能以危險駕駛罪檢控，同意法例存有漏洞。

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記者：梁錦麟