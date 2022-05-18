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【交通意外】運輸署明年再試驗行人紅綠燈倒數器　改良轉綠燈即開始倒數

社會 14:42 2022/05/18

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（資料圖片）

在內地、台灣地區、美國及日本等地有不少城市，在行人過路燈安裝了倒數計時器，以協助行人判斷有否足夠時間橫過馬路。運輸及房屋局局長陳帆今日（18日）表示，計劃明年在行人交通燈，測試倒數計時器。

立法會議員劉智鵬在會議上質詢會否考慮再次推出計時器測試計劃。運房局局長陳帆指，在2019年至2021年，每年在設有交通燈的行人過路處涉及行人傷亡的意外宗數分別為601宗、386宗和427宗，曾研究應用「行人交通燈號倒數計時器」作為輔助交通管理設施。

他指，於2006年及2018年在本港就試驗「行人交通燈號倒數計時器」分別委託香港城市大學和香港大學進行實地觀察及研究，有關研究結論均認為這些裝置對行人安全並未能帶來實質的改善和效益，但正對試驗計時器的操作進行優化，例如當綠色人像燈號剛亮起時便開始顯示倒數計，而非待綠色人像燈號閃動時才顯示，並會結合行人感知裝置及智能系統的應用，選擇合適的行人過路處作試點。有關系統的設計及部件的採購現正進行，並預計於2023年開始進行詳細測試。

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責任編輯：余思嵐
 

 

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