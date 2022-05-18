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【上訴駁回】退休漢撿狗內臟擬食用罪成　官駁回上訴同意狗「肉」包括內臟

社會 14:43 2022/05/18

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退休漢張顯明今被高院駁回上訴。（資料圖片）

六旬退休漢於落馬洲新田段馬路上，涉從狗隻屍體徒手取出內臟，女途人發現並勸阻他不果遂報警，退休漢經審訊後被裁定企圖使用狗肉作食物罪成，判監5天，緩刑1年。他早前不服定罪，提出上訴。高院法官今（18日）頒下判詞駁回上訴，法官指裁判官根據條例裁定狗「肉」包括牠的內臟是正確的，即使上訴人只是收拾被車撞死後的狗隻內臟食用，亦不構成辯護理由。

上訴人張顯明（68歲，為退休人士），被控於2020年10月14日，在落馬洲青山公路新田段的行人路上，企圖使用一隻啡色成年雌性唐狗作食物。 法官於判詞指出，有關《貓狗規例》第22(2)條用上「狗肉」一詞，沒有就「狗肉」或「肉」作出釋義。有關條例的作用是令管有狗隻內臟人士，在某些情況下須負上刑責，因此條例所禁止食用的狗隻或貓隻的「肉」理應包括牠們的內臟。

法官續指條例的立法原意是針對為供人食用而屠宰狗隻的殘酷行為，並因食用狗肉的習慣會變相鼓勵狗隻進口，從而增加狂犬病散播的風險。若條例所訂立的罪行僅限制人吃狗隻的肌肉，而卻容許人吃狗隻的內臟，則與立法原意背道而馳。

法官因此認為原審裁判官裁定狗「肉」包括牠的內臟是正確的，即使上訴人只是收拾被車撞死後的狗隻內臟食用，亦不構成辯護理由，故駁回其上訴。

事發時，女途人供稱當日看見上訴人徒手扯出狗隻內臟，放進膠袋及想帶離現場，女途人表示為這狗隻保留全屍，其後給予上訴人100元後，對方仍想將內臟帶離現場。上訴人則辯稱，當日晨運後回家途中看見馬路上的狗隻屍體，因屍體多次被車輾過，他出於好心將狗隻拖到行人路上，及出於衞生考慮，想把屍體帶離現場棄置。

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記者：林育慧

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