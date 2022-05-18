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【減廢回收】黃錦星稱回收配套進步良多　「綠綠賞」回收積分計劃會員倍增

社會 15:12 2022/05/18

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環保署「綠展隊」服務已擴展至全港18區，提供減廢和回收的實地支援。（黃錦星網誌提供）

本港去年通過的垃圾收費條例草案預計最快在明年下半年落實。環境局局長黃錦星今日（18日）表示，本地的回收配套已經進步良多，而當前的關鍵瓶頸之一，就是關乎如何加強大眾「揼少啲 慳多啲 識回收」的知行合一，呼籲市民多源頭減廢，多認識社區回收配套並多加善用。

黃錦星在網誌指，至今年3月，環保署推行「垃圾收費」的實踐計劃，已覆蓋逾50幢公屋樓宇、約200條鄉村、3幢政府聯用辦公樓、2個商場及10多間食肆。亦透過「環保基金」資助非牟利機構及團體舉辦相關社區參與項目，至今全港各區共有約1,200個不同處所參與，包括俗稱「三無大廈」的沒有法團、沒有居民組織及沒有物管公司的大廈，部分項目額外為「三無大廈」的公共地方加裝閉路電視，改善因欠缺管理引致的非法棄置和環境衞生問題。

他又稱，社區回收網絡「綠在區區」在茁壯成長，並逐步擴大，其中回收環保站 (大站)已增至共11個、回收便利點 (中點)已增至32間、而從2020年尾推出「綠綠賞」，至今會員帳戶累計已升至近15萬，相比去年同期約一倍增長。

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責任編輯：余思嵐

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