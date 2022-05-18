【DSE2022】有考生不幸兩度入竹篙灣考試　多方協作及時為考生淥杯麵果腹

▲ 有入住竹篙灣的文憑試（DSE）考生獲民安隊及時送上杯麵果腹。（考評局資料圖片，圖中並非考生）

中學文憑試（DSE）筆試已於上周六（14日）結束，在第5波疫情下進行，有考生在竹篙灣社區隔離設施特別試場考足8日試，更有考生不幸兩度出入竹篙灣。有監考員亦爭取完卷時間，為長期留在隔離房間的考生閒聊兩句打氣，另外與負責照顧考生起居飲食的民安隊協調，由後者計準時間，收卷後即送上飯盒給考生果腹，另有考生在兩節考試之間提早感到肚餓，獲送上剛剛淥好的杯麵，毋須捱餓考試。

文憑試隔離試場安排首度擴展至確診考生，考評局按確診及檢疫考生劃分不同考室區域，大約每14名考生，安排4至5名監考員在考試期間在房間外巡邏。今年亦首設視像監考，由試場主任在控制室留意考生有否舉手，表達有何特別需要。

考評局學校考試及評核部高級經理趙詩韻今日（18日）表示，到竹篙灣應試的44名考生之中，最長有3人考足6科（即4個核心科加2個選修科）、共涉8個考試日。她形容考生在竹篙灣的流動性很大，須視乎考生已打多少針、被列為密切接觸者抑或確診者，並在最後兩日快測陰性才可以離開隔離設施，故每日考生名單不同，當中有考生要入營兩次，「出返去又做返密切接觸者」，另有考生最初被列為密接，入營後才變為確診者，突然要再留多7日。

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在大學進行研究工作的黃子諾分享首度到竹篙灣擔任前線監考員的體驗，他說，過往在一般試場監考，見到有考生伏在桌上也不會特意上前了解，但今次在竹篙灣監考的6日期間，留意到有確診考生精神狀態比較差、「比較攰」，雖然不能確定是否因為生病所致，但他仍會盡力關心他們，幸好大部分考生也無大礙。

黃子諾估計，由於考生作息時間不同，部分人會很快感到肚餓，民安隊協調安排餐車在考試後，差不收收完卷便送上飯盒，他難忘有次考生提早在兩份試卷中間感到肚餓，餐車又未到達，民安隊便「淥定杯麵」，計好3分鐘時間，

一收卷計啱時間送到窗口俾佢，成個措施好窩心，確保佢哋能夠好專心完成考試。

每名考生獲安排入住上層獨立房間，考試期間轉到下層獨立考室應考。黃子諾亦留意到有考生感到「好悶」，

樓上瞓覺嗰間房唔可以開窗，亦無人傾計，有個考生好多次落嚟考試之後，唔係好願意走，佢同返我哋講，話好想把握可以開窗、可以接觸其他人嘅機會，我哋幾個監考員盡量俾佢留一陣，同佢哋傾兩句。

回望考評局宣布提供隔離試場的時機有否改善之處，趙詩韻指，當時透過教育局聯絡多個政府部門、民安隊及抗疫的士等，由於牽涉複雜程序，經商討工作流程及預備多個方案後已盡快公布安排，至於明年會否再設隔離試場，則會再視乎當時疫情是否受控，才能作答。

趙亦說，起初3月每日上萬宗確診個案，當局曾擔心未能招募足夠監考員，最終透過教育局及校長議會等多個方法，後來隨著疫情緩和，加上有教師曾「中招」、有免疫力，申請逐漸增加，最終招募到60多名監考員，最終動用到其中47人。

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記者：馮琪雅