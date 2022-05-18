【第五波疫情】上環星月樓料有超級傳播　基因排序揭與西環邨西苑臺個案高度相似

港大公布的本地個案即時有效繁殖率已升至1.0159，即一名感染者能傳染多於一人。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（18日）下午出席疫情記者會。

本港今日新增329宗確診個案，在本地群組方面，上環「星月樓」再多錄6宗個案，包括1樓面員工及5食客，均於5月10日至12日經快測確診，群組累計共70人確診，涉60名食客及10名員工。當局發現上環「星月樓」與西環邨西苑臺基因排序高度相似。

歐家榮指，上環「星月樓」出現群組均發生在3樓，確診人士大多在5月7日晚上用膳，而當晚有約220名食客及30員工，現時已有60名食客及10名員工確診，即有約三分之一人染疫，相信當晚有超級傳播，而當局視察上址時，亦發現其通風不理想，有死角位，料因上述兩個原因而爆疫。

他又說，另外兩個群組，例如元朗「牡丹金閣尚品火鍋」或東涌富東商場「譚仔雲南米線」的地方不如星月樓大，而食客亦未能確實曾坐過的位置，當局料是短距離傳播；而東涌富東商場「譚仔雲南米線」今日再多3食客染疫。即看：【下一頁】

至於早前爆疫的紅磡馬頭圍道「新旺會桌球雀會」再多1宗確診，涉一名15歲男子，群組累計共16人確診，涉14名食客及2名員工。

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記者：郭詩詩