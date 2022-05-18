【譚仔爆疫】東涌譚仔再多3食客染疫　抽取16個環境樣本均屬陰性

▲ 東涌富東商場譚仔雲南米線爆疫。（資料圖片）

港大公布的本地個案即時有效繁殖率已升至1.0159，即一名感染者能傳染多於一人。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（18日）下午出席疫情記者會。

本港今日新增329宗確診個案，東涌富東商場譚仔雲南米線爆疫，群組再多3人確診，涉3名男食客，兩人於5月11日病發，其中一人是5月14日病發，當中一人是早前確診的家人。該群組累計共6人確診，涉5男1女，他們均於5月11日至15日病發。

另外，歐家榮表示，當局早前到場抽取環境樣本，16個環境樣本均呈陰性。

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記者：郭詩詩