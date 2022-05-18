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【拾陸比玖】陳漢娜+郭爾君電影眾籌倒數7天　田啟文+許賢+鹽叔客串力撐

娛樂 15:52 2022/05/18

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YouTube頻道《拾陸比玖》自4月20日在網上眾籌平台Kickstarter推出首部劇情電影，由陳漢娜及郭爾君主演，陳果監製、蔡康凝執導的《搗破法蘭克》(Smashing Frank) 眾籌計劃，至今推行三星期，距離250萬的眾籌目標金額尚欠94萬，到底最後能否成功？

最新影片推介：林希靈陳安立專訪

眾籌拍電影

YouTube頻道《拾陸比玖》推出首部劇情電影《搗破法蘭克》，並於4月20日起在網上眾籌平台Kickstarter舉行眾籌計劃，至今三個星期，共獲1900多名贊助人支持，暫時籌得港幣156萬，距離港幣250萬的眾籌目標金額尚欠94萬。

眾籌期限尚餘7日至5月25日結束，《搗破法蘭克》眾籌目標金額定為港幣250萬元，扣除相關費用後，該目標金額可足以開拍本電影，應付包括前期準備、拍攝及工作人員等基本開支，若然最後集資金額未達標，眾籌的資金將全數退還。

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田啟文許賢力撐

導演蔡康凝指出：「真的要感謝支持我們的Backers及為今次眾籌出錢出力的人，還有監製陳果。若最後眾籌未達標，便要全數退款，是有點可惜。不過走到這步已經覺得好難得，希望觀眾可以把握最後機會支持我們圓夢。」

導演續謂：「無論最後眾籌成功與否，這個經歷都令我大開眼界，雖然我們團隊對於拍電影的經驗尚淺，但今次數據上都反映有不少觀眾願意用行動來表示支持，也見識到香港網絡界的大家都毫不吝嗇，很有力量地互相支持彼此。而我相信，香港影視界的將來，是不可以忽視網絡的力量。」

《搗破法蘭克》概念短片及網上番外篇短片，找來電影界著名監製田啟文、三大網台台柱《試當真》的許賢、《好青年荼毒室》的鹽叔及《JFFT》的雞翼客串，可謂將網絡界及電影界連結於一起。

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短片播出後，嶄新的拍攝方向，吸引不少網民於討論區熱烈討論，並留言支持：「一直都喜歡他們的YouTube片，希望成功」、「支持本土創作、香港電影及演員」、「高質製作要支持」、「這個方法是電影的新出路口」。

甚至連杜汶澤都在社交平台上大表支持：「必定會為香港觀眾帶來新鮮感，今次這部電影的眾籌計劃將選擇權回歸觀眾，令每個有份投資嘅觀眾都看到自己想看嘅的一套電影，希望大家多多支持這套真正『香港電影』！」

《拾陸比玖》籌備的瘋狂黑色喜劇《搗破法蘭克》，由香港著名導演陳果監製，是新晉導演蔡康凝首次執導劇情長片，由陳漢娜、郭爾君、戴玉麒、龔志業主演。

故事講述這四名不甘心安於現狀的年輕人，是社會所遺棄的怪胎，本打算行劫為富不仁的老油條，以此作為反擊，並希望重掌自己的命運，卻因此而捲入了一間富豪教會的洗黑錢陰謀之中。

撰文 : TOPick柴犬出動

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