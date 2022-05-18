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Now TV推考DSE教學節目　奪星補底課程助學生考取好成績

休閒消費 15:32 2022/05/18

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熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

Now TV與一站式線上學習平台Snapask繼推出Snapask DSE精讀組合自選服務，將18個以考試為本、技巧為重的DSE主科及選修科教學節目帶給Now TV用戶，讓中四、中五準DSE考生可提早適應考試模式。
 
Snapask DSE精讀組合涵蓋DSE主科中、英、數各分卷，以及選修科中的物理、化學、生物、ICT、歷史、地理、經濟及中史，內容由 Snapask 5星級導師團隊主理，並重點教授考試必備概念及技巧。

用戶可透過Snapask自選服務，根據學生修讀的科目及想增潤的課題點選節目。每個課程均配以電子課堂筆記及課後實戰練習，助學生進行高效複習。

最新影片推介：林希靈陳安立專訪

分析考試趨勢

在每個DSE精讀課程，Snapask星級導師會為學生分析考試趨勢，詳解DSE必考、必溫、必背概念和課題，針對考生常犯錯誤及失分位，傳授審題技巧及答題要訣。

指定精選組合包含發問裝，學生即使是深夜溫習遇到疑難，亦可隨時透過手機app向導師提問。
 
Now TV用戶於承諾期內以月費248元選購Snapask DSE精讀組合中的主科組合，或以月費288元選購主科及選修科組合。

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